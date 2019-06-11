40年累计365.14万名留学人员回国发展

2913万

截至2018年末，全国累计共有2913万人取得各类专业技术人员资格证书。全国共有技工院校2379所、职业技能鉴定机构8912个

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截至2018年末，事业单位聘用制度基本实现全覆盖，工作人员聘用合同签订率为95%，岗位设置完成率为97%

本报北京6月10日电 （记者赵兵）人社部近日发布的2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，2018年我国各类留学回国人员总数为51.94万人；改革开放至2018年底，我国累计有365.14万人选择在完成学业后回国发展。

统计数据显示，截至2018年末，享受政府特殊津贴专家18.2万人，国家百千万人才工程入选者5700多人。2018年，深入开展万名专家服务基层工作，遴选实施60项专家服务基层示范项目，遴选设立20个国家级专家服务基地，2470多名专家深入基层一线，培训指导基层专业技术人员3.9万多人。

2018年，全国共有1495万人报名参加专业技术人员资格考试，292.3万人取得资格证书。截至2018年末，全国累计共有2913万人取得各类专业技术人员资格证书。

专业技术人才知识更新工程继续推进。全年举办300期高级研修班，培训高层次专业技术人才2.1万人次，开展急需紧缺人才培养培训和岗位培训108.8万人次。2018年新建国家级专业技术人员继续教育基地20家，总数已达160家。少数民族科技骨干特殊培养工作深入实施，全年培养选拔400名新疆特培学员和120名西藏特培学员，组织4期新疆、西藏特培专家服务团活动。

2018年，博士后科研工作站3728个，博士后科研流动站2994个，累计招收培养博士后20.7万人。

2018年末全国共有技工院校2379所，在校学生341.6万人。全年技工院校面向社会开展培训420.6万人次。年末全国共有就业训练中心2298所，民办培训机构21565所。全年共组织各类职业培训1651万人次，其中就业技能培训853万人次，岗位技能提升培训552万人次，创业培训201万人次，其他培训45万人次。全年各类职业培训中，培训农民工831万人次，培训城镇登记失业人员210万人次，培训城乡未继续升学的初高中应届毕业生42万人次，培训高校应届毕业生104万人次。

2018年末全国共有职业技能鉴定机构8912个，职业技能鉴定考评人员25万人。全年共有1135万人参加职业技能鉴定，903万人取得职业资格证书，其中35万人取得技师、高级技师职业资格。

2018年组织开展国家级一类职业技能大赛8项，涵盖52个世界技能大赛参赛项目和28个职业（工种），开展国家级二类职业技能竞赛51项，覆盖104个职业（工种），有1000多万人次参加比赛。

截至2018年末，事业单位聘用制度基本实现全覆盖，工作人员聘用合同签订率为95%。事业单位岗位设置管理制度进一步完善，岗位设置完成率为97%。事业单位公开招聘制度全面推行，2018年全国公开招聘事业单位工作人员106.6万人，其中中央事业单位10.3万人、地方事业单位96.3万人。

落实事业单位基本工资正常调整机制，调整事业单位工作人员基本工资标准。完善基层医疗卫生机构绩效工资政策，推进公立医院薪酬制度改革试点。进一步明确具体政策，保障义务教育教师工资待遇。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 04 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)