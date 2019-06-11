青岛城阳近万名幼儿参与足球运动 让孩子们享受踢球的快乐

“蓝队加油！”“红队加油！”日前，在山东省青岛市城阳区实验幼儿园的足球场上，一场幼儿足球对抗赛精彩开赛，参赛的都是幼儿园大四班的孩子们。孩子们在比赛中不按常理出牌的“操作”令人忍俊不禁。“现在孩子们已经知道要往对方的球门踢，刚开始时经常出现乌龙球。”青岛市城阳区实验幼儿园大四班教师卢丽说，“在场上没有任何位置分工，大家都是一块跑，最重要的是让孩子们感受到足球的乐趣。”

据城阳区体育发展中心主任徐立华介绍，为加强幼儿足球措施保障，城阳区设立幼儿足球专项经费，用于聘用教练、师资培训、场地建设、购买足球装备等，家长不需要额外承担费用。通过政府购买服务方式，聘用优秀专业足球运动员到幼儿园担任兼职教师，还邀请有足球特长、专业的家长志愿者到幼儿园开展活动，将足球运动真正普及到家庭、社区。

通过打造特色园本课程，提升孩子们对足球的兴趣，每周定时合理安排各年龄班足球活动，积极引导孩子们到操场上、到阳光下、到大自然中体验足球运动的快乐，养成良好的运动习惯。

此外，城阳区还举办全区幼儿足球嘉年华，让孩子们通过游戏体验足球运动带来的快乐，提升对足球运动的兴趣，通过游戏培养集体意识、公平意识、规则意识。

据了解，城阳区共有公立幼儿园106所，目前参与足球运动的幼儿近万人，幼儿足球普及率达到40%。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 15 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)