北京吉利学院今起实施大类招生 七大一级学科全面发展

人民网北京6月11日电 “每个专业一定要体现专业性，而且这种专业性一定是可检验的。”日前，北京吉利学院校长霍伟东做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，详细介绍了北京吉利学院的基本情况和办学理念，解读了学校今年的招生政策和最新变化。

实施大类招生 新增多个专业

北京吉利学院位于北京市昌平区科技园，在2014年正式升为本科，根据教育部的相关规定，更名为北京吉利学院。办学至今，吉利学院已经培养了近七万名学子。

“今年我们作了比较大的调整，实施大类招生。”霍伟东表示，学生在进入学校时可能还没有足够的时间来了解大学，了解自己未来究竟要做什么。实施大类招生后，学生有了更多的时间来思考和选择专业、规划职业生涯。在学习的过程中，学生可以更好地理解大学，一年以后再选择具体的方向和专业。

目前，学校设有工学、经济学、管理学、教育学、文学、艺术、法学七大一级学科，有本科专业29个，专科招生专业25个左右。今年新增专业包括网络工程、审计学专业、大数据、广播电视编导和法学。

专业体现专业性 培育市场需要的人才

霍伟东认为，用人单位、企业、行业是检验人才培养的最主要的标准。学校每个专业的人才培养，都应以“市场要求”作为可检验的、显示性的标准。只有实实在在把专业技能掌握好，才能在职场中具有核心竞争力。

霍伟东说：“大学不是用来玩的，大学应该是学真本领、硬功夫的。我们不仅是让学生在专业技能上有提升，还提供锤炼、锻炼的平台，让学生更好地适应社会。”

除了科班老师，学校还给每位学生配备了来自企业的指导老师，他们有丰富的实践经验、深厚的理论知识储备，积累了很多经验教训和经典案例。这样的教学方式明显缩短了毕业生进入职场后的适应期。

另外，学校大力鼓励和支持学生参加国内、国外的竞赛和交流，帮助学生开拓视野、丰富经历，为将来的就业做好准备。据统计，北京吉利学院就业率达95%。

设立劳动阅读周 培育学生良好习惯

学校设立了劳动阅读周。劳动周期间，学生负责打扫学校公共区域的卫生，到图书馆学习，有专门的老师指导学生如何利用图书馆、怎么读书、读哪些书。

霍伟东说：“现在很多孩子由于有电子设备，很少去图书馆。但是我们希望孩子们能够到图书馆享受阅读，静下心来真正地读一些经典，养成阅读、思考的习惯。”

在劳动方面，霍伟东表示，现在独生子女，很多人已经不会劳动了，在家里父母也不会让孩子劳动。放寒假时，学校让每个学生回去为亲人做一件事情，包括给自己的亲人洗脚、修脚、做饭、做卫生等等。这样的劳动教育对学生的未来有非常大的推动和促进作用。（郝孟佳 褚昕岚）

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