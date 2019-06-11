湖北省高考成绩23日发放 25日填志愿

记者10日获悉，湖北省招办出台今年湖北省普通高校招生“阳光招生问答”，今年高招政策保持稳定。

发放高考成绩时间与去年一样，于6月23日发放。湖北省教育考试院官方网站是考生高考成绩发布的唯一渠道。考生可以通过www.hbea.edu.cn，www.hbee.edu.cn和www.hbksw.com网站查询本人成绩。高考成绩发布后，考生可在规定时间内通过县（市、区）招办有组织地申请成绩复核。复核内容为答卷（答题卡）是否有漏评和统分错误等，评卷教师对评分标准的执行情况不属复核范围。复核由考试机构组织，由考生按程序提出申请，省教育考试院组织人员复核。

今年继续实行分两个阶段集中填报高考志愿。第一个阶段集中填报志愿时间6月25日8:00至6月28日17:00，填报批次有：本科提前批（包括文理类、艺术类、体育类、技能高考的本科），高职高专提前批（包括文理类、艺术类、体育类和技能高考的高职高专），本科第一批，本科第二批。第二个阶段集中填报志愿时间8月8日8:00至8月11日17:00，填报批次为高职高专批文理类（含高职院校联办本科的高职高专专业）。

录取批次与去年保持不变。将招生院校划分成本科提前批、本科第一批、本科第二批、高职高专提前批、高职高专批五个批次依次进行录取。各批次全部实行平行志愿。今年的志愿结构与去年基本一致，艺术本科（一）设梯度志愿模块和平行志愿模块，其他批次均设平行志愿。

此外，各批次录取信息查询时间也已确定：

本科提前批文理类 7月13日

本科第一批 7月22日

本科第二批 7月30日

高职高专提前批文理类 8月5日

高职高专文理类 8月17日

艺术本科（一）校考自发证 7月10日

艺术本科（一）统考 7月13日

艺术本科（二） 7月22日

高职高专提前批艺术类 7月30日

本科提前批体育类 7月13日

高职高专提前批体育类 7月30日

技能高考本科 7月22日

技能高考高职高专 7月30日

平行志愿有“先后”

湖北省招办提醒， 平行志愿填报顺序影响投档结果，注意平行志愿排序。平行志愿中的多个院校虽然是平行的，但计算机检索、投档是有先后顺序的，网上填报志愿系统中同一批次的9所或6所院校排序的先后就是计算机检索投档的顺序。如果考生填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去，那么档案只能投到排在最前面的那一所。对于有分类投档专业的院校，还要注重专业志愿顺序，最好按考生自己的意愿排序，将最想就读的专业填在靠前的位置。（陈晓彤）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)