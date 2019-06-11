山西省运城市实验中学校长陪餐 陪出“舌尖上的安全”

每到开饭时间，在山西省运城市实验中学的学生食堂，总能看到校长们的身影。

早在2016年，该校就开始实行“校长陪餐制”。学校领导和学生坐在一个桌子上吃饭，孩子们不仅吃得放心，更增强了对学校的信任感和亲切感。实行“校长陪餐制”，在为校园餐桌安全把关的同时，也为校长第一时间了解学生思想动态、增强与学生沟通交流提供了机会和平台。

师生同餐让家长放心

长期的管理实践证明，学生要健康成长、全面发展，就必须要有强健的体魄、科学合理的营养配餐、干净卫生的食材和餐饮环境。

“学校就是要千方百计为学生着想”。为了实现这一目标，解决“孩子早上来不及吃早餐、部分学生在周边私人辅导部或公寓吃饭”等令人担忧的餐饮安全问题，为真正把校园餐厅办成“营养餐、卫生餐、安全餐”，学校开始实行“校长陪餐制”：让校领导和学生“吃一锅饭、喝一锅粥”。

学校领导雷打不动地长期坚持，不仅使校园食堂的“安全感”深入人心，更让越来越多的走读学生加入到了在校就餐的队伍，免除了回家吃饭的奔波之苦。该校初一学生李志松的家长从刚开始的不信任和排斥，到最后在家长会上激动地说：“学校餐厅‘师生同餐’，我们家长打心眼里放心！”

从“关门订单”到问计学生

该校学生如果想每天见到校领导，只要去餐厅吃顿饭就行。

在餐桌上，学生敞开心扉的真诚交流，让作为管理者的校领导获得了许多第一手“资料”。

运城市实验中学校长赵克恭在陪餐时听学生反映“餐厅的早餐应当少而精”，当即找来后勤管理人员，取来每周饭菜单，从营养角度出发，一起研究修改早餐食谱，并且改变了管理方法——每天的饭菜单都要征求学生的意见，问一问学生喜欢吃什么。从这以后，餐厅的管理由原来的“关门定单”转变为直接问计于学生。

该校副校长秦博年在一次陪餐结束时发现，当天的剩菜剩饭倾倒现象严重，表面上看是浪费，本质上却是饭菜不可口，他由此获得了管理新思路：学校的剩饭剩菜倾倒桶就是观察饭菜可口与否的“晴雨表”，就是管理人员判定餐厅饭菜质量优劣的“标杆尺”，从而确立了“饭菜好不好，就看剩饭倾倒桶”的管理认知。

如今，“校长陪餐”已经成为值班领导每天必做的一项“功课”。值班领导一日三餐与学生共用，把学生对餐厅的意见转变为“领导自己的意见”，及时传递给餐厅管理人员，进一步提升了饭菜的可口度和后勤管理水平。

促进家校合作向深度发展

陪餐促使“家校合作”成为该校的管理特色。学校每学期都要开展三到四次“家长进课堂”“家长进考场”“家长进餐厅”活动。

请家长进课堂，促进师生的教与学；请家长进考场，促进学生诚信考试的行为培养；请家长进餐厅，则是广泛听取家长意见，夯实食品安全防线的根基。

家长在陪餐时，能够与校领导进行充分交流，畅谈对学校发展的建议，为学校发展提供好的思路。校长通过和学生面对面的交流，了解了学校开展活动的真实效果。

该校初一学生王倩的爸爸被选为陪餐员。陪餐时，他提出的细化全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”内容，当即启发了值班校长，使他第一时间理清了“让学生自主管理、自主学习、自主发展”的育人新思路。

该校“陪餐”不仅守护着学生们“舌尖上的安全”，而且成为倾听学生成长心声、提升育人质量的平台和抓手，对学校的教育教学管理起到了积极的促进作用。（高耀彬）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)