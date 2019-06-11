《南京市中考指南》出炉 约六成初中毕业生可升入普通高中

南京外国语学校460人、南师大附属中学675人，金陵中学695人，南京一中660人，中华中学690人……昨天，《南京市中考指南》出炉，2019年南京市中招计划随之正式公布。今年南京中考文化考试定于6月15日至16日举行。《南京市中考指南》今日开始陆续免费发放给初中校和中考考生。

今年初中毕业生报名人数达51286人，近三年来生源数小幅上涨。为切实扩大优质高中资源，南京市普通高中招生计划在2018年基础上增加约3000人，达到3.1万人。对比去年的招生计划，今年各所高中的招生计划都比往年增加不少。南外增加了40人，南师附中增加了95人，金陵中学增加了95人，南京一中增加了110人，中华中学增加了90人……根据统计，约六成初中毕业生可升入普通高中。

今年南京师范大学附属中学秦淮科技高中将正式招生，并将安排在第一批次且统招生面向全市招生。2019年统招生面向全市招生的学校由去年的七所增加为八所，即南京外国语学校（部分计划）、南京师范大学附属中学、金陵中学、第一中学、中华中学、第十三中学、第二十九中学和南京师范大学附属中学秦淮科技高中，其他学校的招生范围没有变化。南京外国语学校雨花国际学校、南京泰晤士学校、南京外国语学校方山分校等三所普通高中（或高中部）也将在今年招生。

职业学校招生计划中，学制5年以上的专业班和综合高中班等优质职业教育计划，超过职业教育总计划的50%。中考考生只要志愿填报得当，服从分配，可100%升入高中阶段学校。

从《中考指南》上看到，全市初中校的指标生都已公布，每所初中校都有市属普通高中的指标生计划，实现了全市域覆盖。另各初中校也于6月3日至7日，按照市教育局的统一部署，在校内和班级公示分到本校的指标生计划和指标生报考条件以及符合报考条件的考生名单。

为保障考生及其监护人填报志愿的自主选择权益，2019年仍继续采用动态口令卡加密方式统一在网上填报志愿方式。

南京市招考院友情提醒，考生和监护人在使用口令卡时，要妥善保管好自己的口令卡片，不要将卡借予他人，并防止他人复制口令卡或对口令卡拍照。

南京市教育局再次重申，各高中阶段招生学校必须严格遵守纪律，如有违纪违规，将严肃查处，违规与考生及其监护人签订的有关招生录取协议，一律不受保护。

今年中考具体时间安排为：6月15日至16日，文化考试；6月20日至25日，网上评卷；6月27日下午，公布中考成绩；7月1日至2日，填报升学志愿；7月6日至18日，高中阶段学校招生录取。（李晨 王璟）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)