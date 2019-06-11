汕头大学计划在广东省招2447人 新增四个专业

昨日，汕头大学在广州举行2019年招生工作新闻发布会。汕头大学2019年全国招生总计划3100人，其中省内招生计划2447人，省外招生计划617人，高水平运动员计划5人，按规定预留计划31人。今年计划比去年增加800人（其中省外比去年增加70人）。

汕头大学是教育部、广东省人民政府、李嘉诚基金会三方共建的公办综合性大学，是广东省重点建设的高水平大学之一。汕头大学正在扩大办学格局，汕头市投入50亿元建东海岸校区。新校区各类在校生规模总计为1万名。到时，汕头大学新老校区在校生规模将达到1.6万人左右。

2019年度汕头大学在包括港澳台在内的18个省（市、区）招生，今年主要是新增河北、重庆2个省（市）的招生计划，进一步扩大了学校在全国的招生版图。

在2018年新增八个新专业招生的基础上，今年新增了西班牙语、环境工程、建筑学、材料科学与工程四个新专业的招生，紧密对接社会发展的需求。新增四个专业省内招生计划分别为：西班牙语12人，建筑学22人，环境工程32人，材料科学与工程32人。

汕头大学2018年普通类文科录取最低分570分，最低排位9516；理科录取最低分549分，最低排位31043。2019年广东省录取预估排位,文科录取最低排位约10000、理科录取最低排位约32000。（徐静）

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