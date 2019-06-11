中山大学2019年自主招生计划175名 专家小组进行面试

中山大学2019年自主招生计划175名，选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，报考学生必须高中阶段在全国中学生数学、物理、化学、生物学以及信息学等五项学科竞赛中获得省级一等奖及以上方可报名。

招录办法

中山大学将根据学生的考核成绩择优确定自主招生入选资格名单，并进行公示，公示人数不超过175人，并可根据报名和考核情况进行减少。具体办法如下：

（一）体育测试结果将作为中大自主招生资格认定的重要参考。

（二）入选学生将根据其考核成绩由高到低排序及中大各学科大类的招生计划确定自主招生的认定专业或专业类。

（三）考生所填报的学科大类专业志愿都无法满足时，若服从专业调剂，则根据考生考核成绩在同一学科大类中进行调剂；若不服从专业调剂，作放弃入选资格处理。

（四）入选学生在各省自主招生批次填报的专业志愿需与被认定的专业（专业类）保持一致。

不少于5名专家组成专家小组进行小组面试

6月10日，中山大学自主招生考核在该校南校园第三教学楼举行。中大结合理工类、信息科学类以及医药类三大类的学科特色，由学科召集人分别设计了面试题目。主要考查学生在相关学科大类的学科特长和创新潜质，同时加强对学生理想信念、思想品德、诚实守信、遵纪守法等方面的考核。考核分小组进行，由不少于5名专家组成专家小组进行小组面试；考核过程全程录像，专家名单和面试顺序由抽签随机确定。

来自武汉的报考信息科学类考生杨同学抽到的题目是“人工智能可以作诗吗”，他的答案是不能。他认为，诗作和画作是要包含有人自身主观情怀的，是具有人文气息的，每个作品都是作者将亲身经历蕴含其中的，可人工智能并不具备这些，所创作出来的作品无非也只能做出同一形式和格式的内容，靠的是数据堆砌和计算机运算规律摸索出来的。

此外，信息科学类的题目有关于“人工智能会取代人类创作吗？”和“移动支付”等话题；医药类的题目有“儿科医生荒”、“分级诊疗制度”等话题；理工类题目则有涉及“黑洞与现代物理”、“流浪地球”等话题。

根据安排，中山大学体育测试项目为：男子1000米，女子800米。若因特殊情况不能参加男子1000米、女子800米项目的考生需在考核前5个工作日提出申请，经学校审核同意后，可在以下项目选择其一——男子：引体向上、50米跑；女子：1分钟仰卧起坐、50米跑。

中山大学2019年自主招生计划175名，报考学生必须高中阶段在全国中学生数学、物理、化学、生物学以及信息学等五项学科竞赛中获得省级一等奖及以上方可报名。

获得中大自主招生入选资格的学生须参加全国普通高校招生统一考试，按生源地省级招办（考试院）的统一安排和中大要求填报自主招生志愿。

中大预计于6月下旬公示自主招生资格名单。入围资格名单的考生高考成绩达到中大在其所在省份模拟投档线下20分以内，且不低于一本控制线，投档后则可被中大录取至已公示的专业。浙江考生在浙江划定的相关最低录取控制参考线上40分、上海按上海划定的相关最低录取控制参考线上20分，投档后则可被中大录取至已公示的专业。对于合并本科批次的省份，“一本控制线”按省级招办（考试院）确定的自主招生相应最低录取控制分数线执行。（徐静）

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