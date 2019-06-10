四川美术学院：聚焦艺术英才 走向世界舞台

原标题：打造“德艺双馨”艺术英才 解读个性化人才培养的“川美范本”

实验班亚洲联合设计工作坊活动合影 （四川美术学院/供图）

2018 年，教育部在成都召开新时代全国高等学校本科教育工作会议，会议强调，要坚持“以本为本”，推进“四个回归”，加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力，造就堪当民族复兴大任的时代新人。

四川美术学院作为西南地区唯一一所本科美术院校，自建校以来，以出作品、出人才享誉艺术界，在各个时期为国家培养了大批优秀的艺术专门人才。

这些年来，该校更是持续探索和创新，坚持小班化教学和精英化培养，在班级制教学体系之外又开辟出“拔尖人才实验班”“个性化培养特色工作室”等人才培养改革阵地，形成“大平台+多通道”的个性化人才培养模式，获得了重庆市高等教育教学成果奖、重庆市深化教育领域综合改革试点成果奖。

探索融汇实践的多元教学方式

聚焦实践型艺术英才培养

2018 年，四川美术学院《课程创作化，教学现场化——油画艺术教学的中国路径探索》获得 2018 年国家级教学成果奖二等奖。

据悉，这个项目是自 2009 年《课程项目化、实验实战化、作品产品化——动画专业实验教学新体系的构建与实践》荣获国家级教学成果一等奖之后，取得的又一重要教学成果。

值得一提的是，这个项目的牵头人正是四川美术学院党委副书记、院长庞茂琨。庞茂琨介绍，这个项目概括了川美油画专业几十年来的教学历程，学校培养出了大量优秀的人才和作品，尤其 77、78 级，都是学油画的，这与学校教学方式的探索息息相关。

庞茂琨表示，川美一直在探索融汇实践的多元教学方式，聚焦实践型艺术英才培养目标，强化融汇实践的教学方式，教学内容与教学方式紧贴社会需求。

例如，造型艺术专业群突出“在场”，注重以创作带动教学，以展览促进教学。油画系学生年展步入第 25 个年头，从校内例行展览到国内、国外巡展等，均成为中国青年艺术家成长的重要平台。

设计艺术专业群则注重“需求”，致力于以设计服务社会发展，在设计精准扶贫、美丽乡村建设、养老与医疗服务设计、文创产业发展等领域持续发力。

影视动画专业群教学方式彰显“项目”，突出“产学研用”有机融合，动画专业曾以《课程项目化、实验实战化、作品产品化——动画专业实验教学新体系的构建与实践》荣获 2009 年国家级教学成果奖一等奖。

艺术理论专业群教学方式则突出“理实结合”，注重经世致用，通过调整实践教学在课程体系中的结构，注重与实践类专业的融合互动，强化实习与就业的有机结合。

“大平台+多通道”

培养个性化艺术人才

在办学过程中，四川美术学院坚持多措并举，为艺术英才的个性化成长提供多元选择，保证了人才培养的中心地位。

学校搭建了思政人文、专业教育、实践教学、信息化教学四大平台，立足于立德树人根本任务，思+政+课融合，加强专业引导，激发专业热情，全面服务师生实践能力的提升，加速建设信息化教学平台。

同时，“以变应变”，开设“加餐制”，设立“拔尖人才培养计划”，通过课题化教学、国际工坊学习、以赛带训等形式为一批学有余力的艺术学子持续“加餐”不断发挥英才引领作用；探索“现代师徒制”，设立“特色工作室培养计划”，为更多奇才、偏才的成长提供合适土壤；探索艺术教育“学院后”制度，设立“青年艺术家驻留计划”，为刚刚毕业的艺术学子“扶一把、送一程”。

以本为本、固本强基

获赞“能代表中国艺术走向世界舞台”

四川美术学院党委副书记、院长庞茂琨表示，贯彻落实全国高等学校本科教育大会会议精神，就是要进一步解放思想、转变教育教学观念，改善办学条件和优化育人环境，推进教风学风校风建设、提高人才培养质量。“紧紧抓住立德树人根本任务，坚持以本为本、固本强基，把本科教学工作捧在手中、抱在怀里、扛在肩上、顶在头顶。”

通过近年来的建设，四川美术学院在第四轮学科评估中，四个一级学科都榜上有名。其中，美术学为A-；美术学、设计学为重庆市一流学科。

2018 年 5 月，在本科教学工作审核评估中，专家组充分肯定了该校本科教学工作成绩并指出，四川美术学院作为西南地区唯一一所高等美术学院，历史辉煌，成就卓越，艺术英才辈出，社会影响广泛，是一所特色鲜明、水平一流的艺术院校，是能够代表重庆乃至中国艺术走向世界舞台的高等艺术院校。

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)