北京语言大学校长刘利教授出席北语汉语国际教育研究院成立仪式

近日，北京语言大学汉语国际教育研究院揭牌仪式举行，北京语言大学校长刘利教授出席揭牌仪式并发表了讲话。在讲话中，刘利校长对汉语国际教育学科建设所面临的问题进行了全面深入的阐释，指出了汉语国际教育研究院在汉语国际教育学科建设方面的任务。

刘利校长表示，汉语国际教育事业的繁荣对汉语国际教育学科建设提出了新的需求，客观上推动了学科建设的创新。因此，北京语言大学把汉语国际教育作为唯一的“高峰学科”来建设，组建汉语国际教育研究院就是落实学科能力提升计划、建设“高峰学科”的重大举措。

刘利校长指出，汉语国际教育研究院是在原北京语言大学对外汉语研究中心基础上组建而成。从“对外汉语研究中心”到“汉语国际教育研究院”的转变，标志着北京语言大学对外汉语教学这一国家和民族事业的教学科研重镇实现了学科内涵建设的深刻转型。

刘利校长谈到，汉语国际教育研究院作为教育部人文社会科学重点研究基地，肩负着服务汉语国际教育学科建设和汉语国际教育事业发展的双重使命。作为国家级科研基地，汉语国际教育研究院在成立后要着力做好四个方面的工作：一是着力推动学科理论建设；二是着力推进学术创新；三是着力打造一流学术队伍；四是着力培养优秀人才。

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