跨时空“plogging”联跑 践行绿色公益

第48个“６·５”世界环境日，工商银行发起“青春工行·绿色金融百校行”（Plogging）青年志愿者公益活动，来自全行的5500名青年志愿者和17000多名在校大学生跨时空联跑，用时下最时尚的形式践行绿色公益，唤起大众对环保的关注，并与金融知识进校园有机结合，助力校园金融环境净化，积极践行国有大型银行社会责任。

据介绍，本次活动由工商银行团委统一组织策划，覆盖了全国32个省市自治区227个城市300余所高等院校，其中包括清华大学、浙江大学、南京大学、中山大学、天津大学、四川大学、西安交通大学、山东大学等全国“双一流”重点高等院校。通过跑团、快闪、公益集市等青年人喜闻乐见的形式开展活动，让参与者在改善自己健康的同时改善环境的健康，为生态文明建设和校园金融环境净化贡献自己的一份力量。

此次活动中，为响应世界环境日“蓝天保卫战，我是行动者”的主题，工商银行团委发布了《绿色环保倡议书》，提出青年是环境保护与可持续发展的重要力量，构建美丽中国需要大家积极参与；提出“三不”、“三少”和“三个一”的倡议，即不往河道倾倒污物，不用含磷洗衣粉，不乱扔废弃电池；少用塑料袋，少用餐巾纸，少用一次性木筷；向家人做一次环保宣传，参加一次环保行动，为环境出一份力。

据悉，本次活动是去年世界环境日“美丽中国，青春工行在行动”Plogging（拾荒慢跑）活动的延续和升级。“Plogging”一词源自瑞典语，由瑞典语中“捡垃圾”（plocka）和“慢跑”（jogga）两个单词组合组成，活动参与者在跑步时带上垃圾袋，慢跑过程中利用短暂的间歇弯腰捡起周围的垃圾，达到健身和保护环境的双重目的。

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(责编：王子文(实习生)、熊旭)