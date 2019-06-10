香港教育大学：提前批次录取 五年可获香港教师资格证

人民网北京6月10日电 “学校今年拟定6月底在北京、上海和广州三个城市进行全英文的招生面试”，香港教育大学环球事务处何静老师近日做客人民网2019高招系列访谈,解读学校今年的招生政策和变化，“师范专业学生完成五年学习、顺利毕业后可获得香港教师资格证。”

香港教育大学是香港八所公立大学中唯一的师范类大学，是一所有着160多年历史的百年港校。学校一直秉持着教育为本、超越教育的理念，培养关怀社会、综合素养强的毕业生。

香港教育大学环球事务处何静做客人民网 卢静/摄

提前批次录取 报名自主招生参加面试选拔

何静介绍，香港教育大学属于教育部规定的提前批次录取的大学，但是学校采取自主招生的选拔方式，考生可以直接在官网报名申请，不需要在志愿表填报。

何静补充道：“学校今年拟定6月底在北京、上海和广州三个城市进行全英文的招生面试。根据学校规定，考生想要参加香港教育大学的面试，高考成绩需达到一本线，英文单科成绩要达到110分，部分专业要求120分。”

为了鼓励优秀的同学报考入读，香港教育大学设立了具有吸引力的奖学金政策。今年的全额奖学金最高达18万5港币一年，基本可以涵盖学费、住宿费和生活费，学生入校后满足GPA的要求还可以续领全额奖学金。此外，学校还有几百种其他项目的奖学金和丰富多彩的国际化交流项目，鼓励学生积极参与，开拓视野、增长才干。

香港教育大学环球事务处何静访谈现场 卢静/摄

五年制师范专业 就业受认可程度高

何静介绍，当前香港教育大学教育类专业占比70%以上，其中师范类专业独具特色。“我们本科的师范专业是五年学制，学生大二开始去学校听课、大三要试讲一个学期，第四年的时候就能去学校主讲。第五年顺利毕业即可到香港教育局领取教师资格证，胜任教师岗位。”此外，学校设立了专门的部门帮助每位同学安排实习，所有的实习都会在香港本地学校进行。

在就业方面，何静提到：“从毕业、升学和薪酬状况来看，香港教育大学的学生得到了社会广泛的认可。师范生就业率达99%、非师范就业率超过95%，薪酬状况位居香港八所公立大学前列。此外，自2019年1月1日起，政府允许香港的同学在内地考教师资格证，也就是说毕业生的资质得到了政府认可。”（何淼 王子文）

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