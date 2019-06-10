江苏省2019年高考结束 预计将于6月25日公布成绩

6月9日下午4:40，随着化学、生物、政治、地理四门选测科目考试结束，江苏省2019年普通高考安全顺利完成。全省239个考点、10314个标准化考场秩序井然，各地考试组织工作平稳有序，未发生失密泄密事件，未发生安全责任事故，未发生群体违纪舞弊事件。高考各科目试卷难度总体平稳，考生和社会反应良好。

考试期间，江苏省各地认真贯彻落实教育部和省委、省政府关于“平安高考”的部署要求，进一步加强安全保密工作和考试环境综合治理，重点强化试卷安全保密管理、考试环境综合治理、考风考纪建设以及考生综合服务保障。教育、宣传、网信、公安、工信、安全、保密、卫生健康、市场监管、武警、电力、招生考试等职能部门密切配合，为高考组织实施工作提供有力支持，为考生参加考试提供优质高效的服务。2019年，江苏省共为117名残疾考生参加高考提供了相应的合理便利措施，录取过程中还将有专人负责跟踪他们的录取情况，切实保障他们的权益。

今年江苏省高考所有科目将继续实行计算机网上评卷，共设江苏省教育考试院、南京大学、南京师范大学三个评卷点。目前，各科目网上评卷工作已全面启动。预计将于6月25日向社会公布考生成绩。6月27日至7月2日，江苏省考生将网上填报第一阶段录取院校志愿。录取工作将从7月上旬开始，至8月中旬结束。（记者 杨甜子）

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