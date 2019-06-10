专家：应用型高校智库建设的四大支点

应用型高校以服务区域发展和产业振兴为主要目标，承担着培养应用型技术技能人才、增强学生就业创业能力、强化高校应用技术创新驱动发展能力等重要职责。当前，互联网、人工智能等新技术正不断重塑教育形态，知识获取和传授的方式正在发生深刻变革。同时，伴随中国特色社会主义进入新时代，人民群众对教育的需求更为多样，对更高质量、更加公平、更具个性的教育需求也更为迫切。在这样的背景下，应用型高等院校如何抓住机遇、实现内涵式发展，成为急需思考的重要课题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视中国特色新型智库建设。应用型高等院校应以新型智库建设为重要抓手，有效整合校内外优势资源，实现研究成果的有效快速转化，引领高校人才培养与社会需求更好对接，把人才培养厚植在产业发展的土壤里。

建设新型高校智库，既是时代赋予我国高等院校的光荣使命，也是广大高校提高社会服务能力的必要路径。2014年2月，教育部印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》，要求高校“创新体制机制，整合优质资源，打造高校智库品牌，带动高校社会服务能力的整体提升”。2015年1月，中办、国办印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》提出，要“充分发挥学校学科和人才密集的优势，推进新型高校智库建设，提升高校智力服务能力”。今年2月印发的《中国教育现代化2035》提出，要“提高高等学校哲学社会科学研究水平，加强中国特色新型智库建设”。当前，应用型高校应抓住智库建设机遇，在智库定位的科学性、人才培养的实用性、成果转化的有效性、行业对接的精准性上下功夫，以智库建设为支点，释放自身效能，为区域经济社会高质量发展提供更为坚实有力的智力支持。

以明确主攻方向为支点，破解高校智库建设盲从跟风的难题。当前，新型智库建设如火如荼，在高校智库建设的热潮中，应用型高校建设智库，急需找准定位：既要对其人才储备、学科基础和学术优势等作出综合考量，还要敏锐捕捉社会发展趋势并坚持需求导向，面向学校发展和行业需求，建设高水平智库。具体来说，在学校建设智库前，应开展充分的评估，对学校资源现状及使用情况、学校服务意向、地方及行业发展需求等因素开展充分调研，明确主攻方向，找准智库建设的发力点。在智库建设过程中，要紧密结合学校的优势学科和研究能力，有针对性地进行行业调研和趋势分析，同时及时反哺学校学科建设与人才培养，以智库建设更好释放高校服务行业、区域发展的动能。比如，可面向行业发展趋势组建行业智库，形成覆盖行业、产业发展的战略与政策研究支撑网络；可面向区域发展需要，孵化培育一批独具特色的政策咨询机构。同时，要动态评估智库的发展情况及效能与产出，以智库建设盘活学校现有的人力智力、物力设施、优势学科等软硬件资源，让物尽所用、人尽其才，使科学研究更加深入细致；发挥新型智库在学校规划、学生培养、行业发展等方面的战略研究、政策建言等作用。

以实用型人才培养为支点，破解教育效果滞后性难题。与研究型高校和职业型高校不同，应用型高校除具有研究型高校的研究和探索功能之外，更承担着培养实用型人才的重任。《中国教育现代化2035》指出，要“加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养，加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重”。应用型高校智库要坚持为地方经济社会发展提供智力产品、输送优质人才的主攻方向，发挥高校人力资源在经济转型、社会发展和产业升级方面的重要价值。具体来说，既要遴选一批立场坚定、理论深厚、视野开阔、熟悉情况、掌握政策的专家学者，建立学校咨政研究人才库；又可聘请具备较高理论素养的党政、企事业单位领导干部参与高校智库研究工作，形成政产学研用之间人才交叉流动的良好格局。更为重要的是，智库在以社会和企业需求为导向进行研究时，能够及时整合行业企业和社会发展的新理念、新技术、新方法，并将其引入学校应用型人才培养中，助推高校及时调整学科专业结构，及时更新应用型人才培养模式，破解大学教育社会效果滞后性难题，不断提高应用型、技术技能型和复合型人才培养质量。

以体制机制为支点，破解高校智力服务能力不高难题。当前，高校智力服务普遍存在建设滞后、供需错配、能力不高等问题。面向社会需求建设智库，要深化产教融合、校企合作，努力破除师资聘用、职称评定、实习实训、科研管理等方面的体制机制障碍。要通过机制建设，理清“利益相关者”关系，比如引入市场分配机制、智力成果评估机制、创新能力提升机制等，以此建立灵活高效的用人机制、共享共赢的协同机制、实践检验的评价机制和兼顾团队与个人的激励机制，提升智库从业者的工作积极性、自主研究能力、成果转化能力和持续创新能力。新型高校智库是联系智库从业者研究成果与生产实践的“中转站”，要将政府、学校、企业、师生聚合在这一平台上，畅通智力成果的流通和转化渠道。可按照国家和当地政府的政策、结合本校实际制定相应政策，建立劳动、知识、资本、技术等生产要素按贡献参与分配的机制，切实保障高校智力服务的产出。

以行业需求为支点，加快融入区域经济社会发展。围绕地方产业转型升级、基本公共服务均等化等尚存问题，对接地方创新要素资源，形成校地联动发展的格局。在应用型高校智库建设实践中，要锚定中央和地方经济社会发展需要，抓住经济转型、产业升级的关键问题，加快融入区域经济社会发展，为地方经济社会发展提供智力支撑。同时，要以地方及行业发展所需要解决的现实问题为突破口，重点推进经济结构调整与转型、创新驱动发展和国家创新体系建设、城乡一体化发展、财税体制改革、金融创新与安全、粮食与食品安全、区域经济协调发展等重点领域开展协同研究，推动智库成果及时有效地转化为兼具社会效益和经济效益的产出，助推地方经济社会发展。

（作者：张文智、张富国，分别系东北师范大学科技哲学与交叉科学研究中心特约研究员，教授）

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