广州警方发布预警 拆穿各类高考骗局

高考后，有不法分子打着查分数、改成绩、领取奖学金、内部名额录取等各种名目伺机行骗，作为考生及家长，对哪些骗局应该格外留心呢？广州警方根据往年高考后同类警情分析，发布预警，揭穿各类骗术，为学子们送上一份贴心的“防骗提醒”。

骗术一：谎称可以“更改高考成绩”

往年，广州市反诈中心曾接到一位张同学举报，称其同学遭遇一个诈骗团伙，该团伙通过QQ联系、专挑学生下手，谎称可以更改高考成绩，要求先付费，其身边有几位同学均已被骗。由于害怕被校方知道更改成绩的事情而受到处分,所以被骗的同学一般都不报警。骗子“改分数”的要价不等,几百元甚至上千元。张同学的一位朋友联系“改成绩”向骗子转账200元后，随即被对方拉黑，发现被骗。

警方提醒：高考全环节监管严密，需提防骗子声称有内部关系可帮忙办理“特殊加分”的套路，往往骗子收取费用后便无法联系。考生应诚实对待自己的成绩，切勿走旁门左道，从而掉入骗子的圈套。

骗术二：冒充教育局谎称可领“奖学金”

广州市反诈中心曾接到一位考生家长举报，称其手机收到一条由陌生号码发出的短信：“你好！我是××教育局,恭喜你孩子高考获得一批奖学金5000元。麻烦你提供一个银行账户及身份证，直接转你银行账户。谢谢！”这位考生家长非常警惕，并没有相信对方，而是选择向公安机关举报，提供线索。

警方提醒：除此之外，骗子还会以“高考补助金”“复读补助”“保证金”等各种名目实施诈骗。

骗术三：谎称可以“查分数”

骗子向考生或考生家长的手机号码发送短信，谎称可以查分，并在短信中留有一个网页链接。考生一旦点击该链接，手机就会中“木马病毒”，手机内的通讯录、手机银行、支付宝、微信等信息会被骗子在后台同步窃取。不仅事主本人会遭受财产损失（如银行卡被盗刷，支付宝、微信被盗号甚至在借贷平台借贷转移资金），而且骗子还会利用事主的通讯录，冒充事主本人，以各种理由继续骗取其亲朋好友的钱财。

骗术四：谎称有“内部（补录）名额”

骗子冒充高校招生部门工作人员，打电话或发短信给考生家长或考生本人，谎称有“内部名额”“补录名额”，对考生及其家长实施诈骗，往往考生家长转账后，对方便失去联系。

警方提醒：1.高考查分以及填报志愿，请通过官方公布的正规途径进行操作，谨防误入不法分子制作的虚假网站或假APP；

2.考生在接到《录取通知书》后，可以通过正规招生官方网站查询核实。

高考后，这些安全问题不容忽视

1 聚会聚餐莫酗酒

十二载寒窗苦读熬出头，不少考生如释重负，三五成群、相约聚会十分常见，也曾有不少同学喝得酩酊大醉，造成不良后果。警方呼吁，学生们要把握分寸、适度放松，不能酗酒，用健康的生活方式进行聚会放松。

2 警惕暑期工陷阱

学生利用暑假勤工俭学、进行社会实践活动，记住要始终将安全放在第一位。对来路不明的招聘信息要保持清醒头脑，防止陷入非法传销的泥潭。对那些需缴纳培训费、押金的兼职信息要保持警惕，防止上当受骗。

当暑期家教的女同学要增强防范意识，第一次家教时要找人陪同前往，防止发生意外。暑期兼职找工作，一定先跟父母或老师商量后再做决定。

3 出游安全谨记第一

走亲访友、外出旅游时，要结伴同行，避免单独游玩，游玩时要选择游客较多的景点、线路及时段。

在旅行途中，要注意人身安全，不要轻信陌生人，不要食用陌生人的食品、饮料。

入住宾馆酒店，要注意观察宾馆酒店的消防设施和消防通道，确保一旦发生火灾事故，能够迅速自救。

在人员较多的公共场所或参加大型活动时，要注意防盗、防抢。（李栋）

(责编：褚昕岚(实习生)、袁勃)