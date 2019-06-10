英语高考全国卷关注体美劳

2019年英语高考结束后，记者第一时间进行了采访，高考命题专家指出，2019年高考英语试题依据考试大纲和考试说明共命制了四套试卷供27个省（区、市）使用，试题立足全面发展育人方向，特别关注体育、美育和劳动教育。

试卷中有不少地方提到了体育锻炼。全国I卷阅读理解部分介绍了呼吸新鲜空气和接近大自然有益于身心健康；全国I卷短文改错语篇介绍了作者如何通过一次小“意外”而喜欢上足球运动；全国II卷书面表达部分设置了考生作为学校排球队队长写信告知队员近期活动安排的情境，在具体的体育情境中考查考生书面表达能力。这些语篇及所设置的相关试题在考查阅读理解或英语语言综合运用能力的同时，体现了关注体育锻炼、倡导健康意识的理念。

高考英语试卷同时融入了美育知识、提高了考生的审美情趣。

专家介绍，全国I卷书面表达题目设置了考生得知伦敦的美术馆要举办中国画展览，给美术馆写信申请做志愿者的情境；全国III卷书面表达题目设置了邀请外国朋友参加校内音乐节的情境；全国III卷阅读理解部分一个语篇以国外视角报道中国文化及中国美学对国际时尚的影响，展现了中国对国际时尚和设计发展的引领作用。这些语篇通过在试题情境中融入中华优秀传统文化和美育知识，引导考生关注和提高审美情趣。

试题还注重宣传劳动、引导考生的工作意识。

全国I卷阅读理解部分一个语篇中介绍了四则面向学生的暑期工作公告；全国II卷短文改错语篇介绍作者希望未来所从事的职业及喜欢的原因；全国III卷短文改错语篇介绍作者要开办多家咖啡馆的工作梦想。这些语篇以积极工作为切入点，宣传劳动精神，引导考生培养劳动意识。（樊未晨）

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