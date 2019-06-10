原标题：“点燃”课堂热情的神奇旅行包

“实名羡慕选中‘领导学概论’的同学，他们上课发糖、发面条、发钱，还可以挖金子！”“请祝我晚年幸福，‘00后’的我从此爱上了跳广场舞，只因选中了吕云涛老师的公选课！”近日，在山东青岛西海岸的中国石油大学（华东），一门通识教育选修课的视频、图片和段子在线上和线下火爆传播。

“生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道！”这是电影《阿甘正传》里的一句经典台词，也是中国石油大学（华东）“80后”教师吕云涛在课堂上最喜欢和“00后”大学生分享的一句话。在同学们的眼中，吕云涛每堂课带来的那个蓝色旅行包就像一盒待人品尝的“巧克力”，里面充满了“惊喜”或“惊吓”。

“00后”不缺少斗志，他们缺少有体验感的学习

“什么？上课不拿文件包拿旅行包？”是的，你没有听错，吕云涛上课总背着一个大大的蓝色旅行包，里面放着不同的课堂道具：意大利面、棉花糖、七巧板、积木甚至还有现金。

糖和面条用于筑塔实验，让学生学习体验领导者的创新思维；七巧板，用于通过管理游戏，学习体验目标管理与部门协同；五颜六色的儿童积木，用于通过哑人筑塔游戏，学习体验非语言沟通；元宝形状的巧克力，用于通过沙漠掘金项目，学习体验领导决策与风险规避等。每个奇怪的教具对应着一个好玩但有较大挑战度的游戏，每个游戏对应着一个主题的领导学教学内容。

“随着时间的推移，已经有越来越多的‘00后’进入大学校园学习，很多人认为‘00后’这一代孩子欲求太少，缺乏斗志。”吕云涛说，在他看来，“00后”不是对学习没有兴趣，他们只是需要更有挑战度和体验感的学习，在外界的激发下，他们也会不断制造惊喜。

“脱离传统上课模式，课堂围绕道具和任务展开，我们可以在亲身参与项目的同时不断权衡作出决策的风险，从而提高整个团队的完成力。”在管理七巧板项目中担任组长的理学院2018级学生杨文杰说，上吕云涛的课真是“惊心动魄”，完成任务像打通关小游戏，有任务，有引导，需要不断地动脑子！

“00后”不缺少讲台，他们缺少展示自己的舞台

吕云涛的课堂并非经常在教室，也没有确定的教学时长，他把这个课程延伸到课堂外：研读讲义、观看慕课视频、撰写读书笔记、发现石油大地标、跳一支广场舞等课后作业让学生们在线上“叫苦不迭”，同时在线下又“乐此不疲”。

广场舞作业分为创意三角舞和集体舞，要求各学习小组在5天时间内学习并在学校标志性建筑前完成视频拍摄。“一听到要跳舞，我本能上是抗拒的！”材料科学与工程学院2018级的韩松林表示，“时间紧、任务重，特别是男生，完成广场舞任务是很有难度的。但是当我们在课堂上看到自己录制的视频时，才体会到老师想让我们以互相鼓励的方式来完成团队建设的那份匠心。”

“随着网络教学资源增多，越来越多名师、大家讲授的课程实现了共享，‘00后’大学生获取知识有了更多渠道，对于讲台他们有了更多选择权。”吕云涛坦言，“大学实体课堂必须找到自己独特的优势才有存在的价值。”经过多年探索，吕云涛认为实体课堂最大的特点在于师生之间和学生之间的现场互动性和真实的体验感，相比知识传授，实体课堂在能力训练与素质培养方面更有优势。

“‘00后’是自我意识全面觉醒的一代，他们更喜欢自己掌控学习，更喜欢主动探索，更喜欢分享。”吕云涛认为，未来，教师应该更多扮演教学内容的研发者、教学形式的设计者和教学过程的组织者等角色，要把舞台让给学生，让学生成为学习的真正主体。

“中国大学课程大多以教师讲授为主，学生只是一个被动的接受者，导致课程学习非常枯燥，很多课堂死气沉沉，老师讲台上夸夸其谈，学生听者寥寥，要么低头玩手机，要么就是忙别的事情。”南开大学周恩来政府管理学院高等教育研究所所长、教授茹宁表示，吕云涛老师的课程一方面从课程形式入手，让学生通过参与课程，调动课堂气氛和学习兴趣；另一方面，通过学生自己设计和主导课程，成为积极的学习者，在游戏中提供解决问题的领导能力。

“00后”不缺乏长辈的爱，他们更渴望同龄人的认可

“00后”大学生大部分是“421”家庭长大的，他们几乎不缺乏来自长辈的爱，但更渴望获得同龄人的认可。针对这个特点，吕云涛坚持分组教学，第一次上课，他就通过无领导小组讨论赛的形式将160名学生刻意打乱，不同年级、不同专业的学生随机形成若干学习小组。

“在得出最终答案的同时，这也是一个自我提高和丰富的过程。”提起无领导小组讨论，第一次参加这个活动的计算机与通信工程学院2018级学生王岳雯表示，“在讨论中，它让我学会去倾听他人的想法，借鉴他人观点里的长处。”

为了促进各学习小组更好地融合为一个团队，吕云涛还通过微创业挑战赛、跳广场舞等作业促进增强团队凝聚力。其中，微创业挑战赛的最后一个任务是用赚到的钱完成一次团队聚餐。

“从一开始对卖东西一头雾水到迎着大风满校园送货，从刚开始的团队内部出现分歧到最后每个人分工明确，这个过程是艰辛的更是开心的，当我们小组围着火锅一起分享着自己的感受时，我们才体会到彼此不仅是并肩作战共同学习的伙伴，更像是可以进行心灵对话的兄弟姐妹。”化学工程学院环境工程专业2018级王嘉璇说。

“短暂课堂，永远的老师；短暂同学，终生的朋友。”材料科学与工程学院2018级苏畅在“领导学概论”的试卷最后这样写道。临近结课，有同学直呼“这是有史以来最不舍得结业的一门课”！

“卓越领导者成长营”，这是2019年吕云涛公选课教学班级QQ群的名称。成长是一个很漫长的过程，而吕云涛却用这样一个“成长营”点燃了“00后”的课堂。执教13年来，吕云涛所教授的学生从“80后”变成了“90后”又变成了现在的“00后”，但吕云涛的教学内容和理念一直在与时俱进，“教育就是用一个生命去影响另一个生命，教师只有用一片真情才能打动学生的灵魂。”（刘艳杰 韩轶）

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