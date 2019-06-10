高考结束最想做什么？ 考生晒出“超长暑假”计划

高考结束后，你最想做的事情是什么？来一场说走就走的旅行，或是约上三五好友庆祝一番？昨天下午，结束了最后一门科目考试的高考生们面对镜头，纷纷晒出了他们考后最想做的事。

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放松心情，睡到自然醒

“终于解放了，我想回去好好睡一觉！”“最后几天精神紧绷着，我要放松一下，睡个自然醒！”昨日下午4点40分，随着最后一门科目的交卷铃声响起，一批批考生走出校门。大部分考生表示，高三以来学习非常紧张，睡眠不足，最想做的事情莫过于好好休整一番。

最励志>>>

打工、报兴趣班，提前规划

“我会外出打打工，看看外面的世界，增强自己在人际交往方面的经验。”南京建邺高级中学朱祎凡说，高考后的假期很长，应该好好规划一下，“我不认为考完试就要彻底放松，我会一边打工，一边根据自己本科将要选择的专业提前预习。”

“高考结束了，我终于有时间去做自己喜欢做的事情了！”一走出考场，南京中华中学的步天慈就被全家人团团围住，她表示非常期待这个超长假期，学古筝、舞蹈等都被列入她的暑期计划，“我觉得高考只不过是人生中的一个节点，度过这个阶段，我还是要好好学习，保持终身学习的态度。”对于大学阶段的学习，步天慈也有所规划，“我从小就热爱设计，我会选择园林设计专业，争取未来成为一名园林设计师。”

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相约集体赴医院探望同学

考点门口，不少家长手捧鲜花，耐心迎接孩子从考场走出。南京市金陵中学河西分校一位学生家长欣慰地说，孩子早在高考前就和同学们相约，考试一结束就去医院探望同班同学，“女儿班上有一位品学兼优的同学，在高考前不幸生病，未能如愿参加考试，非常遗憾。”家长说女儿曾告诉她，全班同学是带着这名同学的梦想去参加高考的，考试结束了，也定当第一时间和她分享喜悦，陪伴她度过最难熬的康复阶段，“相信有全班同学的鼓励，她会很快好起来！”（周欣 王雪瑞）

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