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浙江高考评卷启动 23日左右可查成绩

2019年06月10日09:16  来源：杭州日报
 

历时两天的浙江第三轮新高考已经平稳收官。接下来，浙江高考网上评卷工作将有序展开。

高考，早已成为一年一度的“全民盛会”。考点外守候的家长在考生出场时更是齐刷刷地举起手机拍照，记录下子女人生中的重要时刻。各地考点内外，校长、老师、家长以及考生表现淡定从容。从曾经的“千军万马挤独木桥”“一考定终身”到如今新高考“分类考试、综合评价、多元选拔”，从各考点的人山人海到如今日渐冷清，折射出的是高考生态和社会环境的变迁。因恰逢端午小长假，相对来说今年城市考点送考家长比前两年要多些。

社会各界的暖心助力，为考生带来了幸福感，营造了和谐的考试氛围。包括医疗、教育、出租车行业等，都为考生提供了大量的爱心助考服务。赴考路上出租车爱心接力成为一道道平时少见的景观。有的学校自发组织送考团队，在考点门口统一身穿“考的全都会”字样的红色制服为考生加油打气，并送上拥抱。考点外，“武林大妈”等志愿者走上街头，高举“这里正在高考，请保持安静”等标牌，提醒考场周围过往车辆及人群。

6月9日起，浙江省91.4万余份试卷将在省教育考试院集中扫描采集信息后，由经过严格选聘并培训的评卷教师们在全省共3个评卷点进行“背靠背”网上评卷。所有评卷教师都签订了承诺书，且必须是无直系亲属参加当年高考，业务水平较高的高校教师、中学教师或教研员。记者了解到，浙江省高考评卷实行高质量规范化管理，通过试评、研究分析、正式评卷等流程，严密制订并严格执行统一的评分参考；网上评卷采取“背靠背”多评制，评卷教师看不到考生的个人信息，每位教师只评一道题；实行评卷质量监控检查机制，严控误差确保始终如一执行评分参考，做到“给一分有理，扣一分有据”。今年在浙招生高校的生源计划，目前正在加班加点汇审，并将在6月20日左右出炉。同学们的高考成绩和浙江省各类别分段线将于6月23日左右揭晓。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)
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