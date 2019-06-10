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覆盖全国30个省（区、市）的2000余所高校，微博话题阅读量达3.2亿，拉歌视频总播放量近40亿……今年3月以来，一场名为“青春，为祖国歌唱”的网络拉歌活动在全国多所高校唱响，青年学子献歌新中国七十华诞，展示新时代青年与祖国共奋进的爱国情和报国志。

“这里是中国农业大学……作为一所以为‘三农’奋斗为己任，从延安，从太行山走来的‘人民的农大’，开启了与新中国同行的新征程，掀开了为新中国建设敢于担当、勇于拼搏的崭新篇章”……

“当同济学子遇见歌曲接力，再次点燃这个夏天的无限热情，因为，这是青春用自己的方式，礼赞祖国，礼赞新时代”……

今年3月以来，一场名为“青春，为祖国歌唱”的网络拉歌活动在全国多所高校唱响，青年学子献歌新中国七十华诞，展示新时代青年与祖国共奋进的爱国情和报国志。两个多月来，从“白河之津”到“黄河之滨”，从“黄浦江畔”到“浏阳河上”，从“大明湖畔”到“白山黑水”……拉歌活动覆盖全国30个省（区、市）的2000余所高校，微博话题阅读量达3.2亿，拉歌视频总播放量近40亿，实现了网络小屏到公交、地铁、广场等户外大屏的拓展，万千师生用歌声唱出了热爱祖国、报效祖国的心声。

形式多样，释放青春热情

“奋斗就是幸福，奋斗才有未来”

3月31日，武汉大学、上海交通大学、天津大学三所高校率先在网络上发起拉歌活动，众多高校接力传递，“青春，为祖国歌唱”网络拉歌活动唱响大学校园。

这是一场跨越祖国千山万水的青春大合唱，更是一场礼赞新中国70年发展历程的传承大合唱。在北京大学拉歌现场，杨芙清、王阳元院士夫妇对青年学子寄语：“我们做不完的，你们接着干！奋斗就是幸福，奋斗才有未来。”在复旦大学拉歌现场，1951届教育系校友于漪将粉笔递给了支教团同学，为中国而教的事业在传承……

兰州大学的拉歌视频中，世界著名治沙专家，1957届校友刘铭庭在塔克拉玛干沙漠、胡学平和许平平校友夫妇在西昌卫星发射中心……扎根基层的校友们与归国博士团、研究生支教团等师生共同唱出“到祖国最需要的地方去”的无悔宣言。在南京航空航天大学，中国工程院院士、C919大型客机总设计师1977级校友吴光辉，嫦娥四号探测器系统总设计师1988级校友孙泽洲以及来自航空航天企业的校友，唱响着国之重器背后南航人的坚守和执着。

从民族特色到行业先锋，从碧波蓝天到绿水青山，从原创说唱到民歌改编，从鼓乐演奏到美声演绎……除了有深情演唱，更有戏曲、朗诵、舞蹈、独白、快板、手语、情景话剧等多种表现方式，高校师生们用丰富多彩的传递和演绎方式释放着青春的热情和创造力。

东北大学、西南大学、西北大学、东南大学四所高校以“东南西北”高校组合联动登场，从祖国的东西南北共同唱响青春赞歌。中国石油大学（北京）、中国石油大学（华东）、中国地质大学（北京）以及中国地质大学（武汉）以高校“双胞胎”的形式登场，用校歌和原创歌曲唱出为祖国加油和守护祖国河山的庄严承诺。来自陕西、山东、河南等地职业院校的师生们跨省接力，唱出未来“能工巧匠”的青春之理想。

创新演绎，唱响奋进凯歌

“爱国是一种深沉的情怀”

进入6月以来，拉歌活动历经“青春篇”“传承篇”两个阶段，进入第三阶段“奋进篇”。高校学子通过传诵一首首经典“老”歌，唱响新时代奋进凯歌，多种形式，创意演绎，抒发爱国情、报国志，彰显奋进中蓬勃的青春力量。

地处“共和国摇篮”的江西理工大学学子们，在中央红军长征出发纪念碑下诵读了革命烈士方志敏写下的《可爱的中国》，并用一曲《祖国，我的依恋》表达了师生扎根赣南、服务老区的深厚情怀。延安大学将延安时期的影像资料和如今学校发展交叉展现，用一曲深情的《延安颂》唱出革命圣地的青年学子不忘初心，牢记使命的庄严承诺。延安大学鲁迅艺术学院教师赵宇涛说：“拉歌本身具有互动性、竞争性、群众性，我们选的歌曲不仅有力量，更加有特色，希望可以用歌曲激励同学们热爱祖国、奋发向上。”

中国人民大学学子们唱响由校友乔羽和刘炽共同创作的《让我们荡起双桨》，唱出了全体人大人书写新时代奋进之笔的担当使命。“之所以选择这首歌，不仅因为这是由人大校友创作的，更是因为歌曲堪称经典，历久弥新，充分体现着新时代中国青少年为‘中国梦’学习奋斗的积极进取的精神。”中国人民大学艺术学院党委书记王建谈及选歌初衷时这样说。

来自清华大学的老中青合唱团共同唱响《清华大学校歌》。这首歌创作于1923年前后，在这首久久传唱的旋律背后，承载着一代代清华师生们的共同记忆，更承载着学校的历史和使命担当。

“多少次梦中诉说，你是我豪迈的祖国，世代的劳作，汗水浇灌了秧禾。”孙钧、郑时龄两位院士出现在同济大学拉歌现场，与师生们共同唱响原创歌曲《青春中国》。马克思主义学院特聘教授陈大文说：“爱国是一种深沉的情怀。今天我们与学生共同唱歌抒怀，更凝聚起同济人磅礴的爱国力量。”

作为学校传唱率最高的校园歌曲之一，华中师范大学用风格清新的原创歌曲《爱在华师》，唱出了当代青年的责任、担当和奉献。伴随着明快的旋律，一幅由遍布全国教育战线的30多万校友汇聚而成的地图，生动呈现了百余年来一代代华中师大学子为国育才的使命担当。

高校老师们纷纷表示：一首首歌曲接力传递，展示了青年学子的蓬勃朝气和向上力量。

牢记使命，诠释责任担当

“红色的基因一直流淌在我们的血液中”

各参与高校将活动的育人导向和创新形式结合起来，运用故事化表达和立体式传播，将活动做成了一堂生动的“思政课”，一次爱国主义教育的“实践课”，一次激发青年家国情怀的“创新课”，一次引导青年与祖国共奋进的“公开课”。

中央音乐学院师生与校友共同唱响《在灿烂阳光下》，讲述了央音学子传递五星红旗、为冬奥会加油、为新时代喝彩的奋进篇章，唱出了央音人弦歌不辍、砥砺奋斗的青春本色。当91岁的杜鸣心教授在歌剧厅亲手弹奏起为祖国献礼的钢琴曲，92岁的郭淑珍教授亲自参与学生们排练。此情此景，让本科生尉鹏飞激动不已：“红色的基因一直流淌在我们的血液中，我会永远为之自豪，并将始终保持自己热爱音乐、热爱祖国的初心。”

悠悠岳麓下，泱泱湘水旁，中南大学学子用一首《天耀中华》祝愿祖国繁荣昌盛，唱出了一代代中南人“工业报国”的豪情壮志。参与歌曲演唱的大三学生徐杰说，作为新时代的青年，感到自己身上的担子更重了。我们要坚持知行合一，努力成为祖国栋梁。

“梦追科学，情怀人文。岁月可鉴，报国赤忱。”电子科技大学的青年学子和来自“成电故事”讲师团的老教师们共同演唱了原创歌曲《年华似锦》，深情唱出炽热的爱国之情。讲师团21位老教授平均年龄81岁，4年来，他们奔波于新老校区，为两万多名学生开办了100余场讲座。他们把拉歌活动变成了现场思政课，为学生讲述成电故事。在信息与软件工程学院学生罗时敏看来，这些老教授本身就是“责任”一词的最好诠释。

此次拉歌活动在网络上迅速传播，也引发网友热议，大家纷纷点赞各高校师生用歌声演绎的青春宣言，更掀起了网友们表达母校情、爱国情、报国志的热潮。

网友“叶落楠栖”说：“跟着唱，唱哭了！愿祖国繁荣昌盛！”网友“zyg”说：“看歌唱视频看得热泪盈眶，在图书馆一个人擦眼泪。”网友“花冻校园”说：“爱国是一件很时尚的事，在青春时代为祖国而歌唱！”网友“Midori_Y”说：“青春的底色就是爱国。”网友“李娟”说：“用青春点燃爱国之情，用行动践行爱国之志。”

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)