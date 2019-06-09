加强全面考查 重视学科素养

6月8日下午5点，2019年高考英语科目考试结束。

“总体来看，2019年高考英语全国卷命题在稳定中求发展，试卷质量不断提升。”教育部考试中心命题专家介绍，今年高考英语命题立足全面发展育人目标，落实构建德智体美劳全面培养教育体系，依据高考评价体系的总体要求，以立德树人为教育根本任务，进一步深化考试内容改革，严格控制试卷难度，在为高校选拔人才服务的同时引导中学英语教学和素质教育。

2019年，教育部考试中心依据考试大纲和考试说明命制了4套英语试卷，供27个省份使用。

立足全面发展育人，加强德智体美劳全面考查

“2019年高考英语各套试卷的选材，围绕人与自然、人与社会、人与自我三大主题全面考查英语综合运用能力，取材广泛、体裁多样、时代性强，在巩固德育、坚守智育的基础上，加强对健康意识、审美情趣和劳动精神的考查。”教育部考试中心命题专家表示。

在关注体育锻炼方面，全国Ⅰ卷阅读理解部分第二节语篇介绍呼吸新鲜空气和接近大自然有益于身心健康；全国Ⅰ卷短文改错语篇介绍作者如何通过一次小“意外”而喜欢上足球运动。全国Ⅱ卷书面表达部分设置了考生作为学校排球队队长写信告知队员近期活动安排的情境，在具体的体育情境中考查考生书面表达能力。这些语篇及所设置的相关试题在考查阅读理解或英语语言综合运用能力的同时，体现了关注体育锻炼、倡导健康意识的理念。

今年的高考英语试题将美育知识融入其中，比如，全国Ⅰ卷书面表达题目设置了考生得知伦敦的美术馆要举办中国画展览，给美术馆写信申请做志愿者的情境；全国Ⅲ卷阅读理解部分一个语篇以国外视角报道中国文化及中国美学对国际时尚的影响，展现了中国对国际时尚和设计发展的引领作用。这些语篇通过在试题情境中融入中华优秀传统文化和美育知识，引导考生关注和提高审美情趣。

英语试题如何宣传劳动精神？据教育部考试中心命题专家介绍，全国Ⅰ卷阅读理解部分一个语篇介绍了4则面向学生的暑期工作公告；全国Ⅱ卷短文改错语篇介绍作者希望未来所从事的职业及喜欢的原因；全国Ⅲ卷短文改错语篇介绍作者要开办多家咖啡馆的工作梦想；全国Ⅱ卷语法填空语篇报道一位年逾90岁的英国女士仍然每周坚持工作而获得“年度女性奖”的事迹。这些语篇以积极工作为切入点，宣传劳动精神，引导考生培养劳动意识。

体现高考评价体系总体要求，重视学科素养养成

“2019年高考英语试题以英语学科听说读写四项关键能力为重心，突出交际、思辨和学习的学科素养导向。”

教育部考试中心命题专家说，通过选择难度合适且与考生日常学习生活息息相关的语篇，将思维品质培养、和谐的人际交往以及关注生态环境保护等具有鲜明时代特征的理念融入到语言能力考查中。

在思维品质培养方面，全国Ⅰ卷阅读理解部分一个语篇讲述一位小学教师通过组织学生演讲来帮助学生提高自信心的教学实践；全国Ⅱ卷阅读理解部分一个语篇介绍作者自己参与并鼓励他人参与志愿者工作的经历，论述了志愿者工作的独特意义。

今年的高考英语试题体现了倡导人际关系和谐的理念。例如，全国Ⅱ卷完形填空语篇通过介绍一位男士帮助素不相识的人找回走失的宠物狗的故事，体现了和谐的人际关系；全国Ⅲ卷阅读理解部分第二节语篇介绍在选修网络课程时如何与授课教师建立健康有益的互动交流。

“在语篇的选择上，我们还注重关注自然和生态，探索人与自然的和谐相处之道，激发考生深入思考。”

教育部考试中心命题专家举例说，全国Ⅰ卷完形填空语篇介绍了非洲乞力马扎罗山的环境污染以及当地机构努力治理之后环境的改观。

深化内容改革，试题质量不断提升

2019年高考英语命题继续采用“一纲多卷”形式，各套试卷充分考虑不同地区考生群体的能力水平，合理控制试卷难度与试题区分度，改变相对固化的设问方式，以促使考生着力发展学科能力，提高思辨能力。

“高考英语试卷结构保持稳定，全面考查综合语言运用能力。在试卷结构设计上既有针对各单项语言技能的专门考查，如听力部分、阅读理解部分和写作部分，又有针对综合语言技能的考查，如语言知识运用部分，体现了基础性和综合性的考查要求。”教育部考试中心命题专家说。

此外，在试题情境的设计上，既有基于考生进行真实口语交际的听力理解任务，又有需要考生发挥想象力和创造性的书面写作任务，体现了应用性和创新性的考查要求。

“高考英语各套试卷所采用篇章材料的难度水平呈阶梯分布，材料难度与往年基本持平。”教育部考试中心命题专家表示，题目类型多样且难易搭配合理，考查要点覆盖面广，试卷中难、较难、较易和容易各难度层级试题比例进一步优化；通过创新选择题设问方式及合理设置干扰项等方式，稳步提升试题命制质量。（焦以璇 赵秀红 王家源）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)