教育专家热议未来教育如何因材施教

人民网北京6月9日电（记者林露）近日，著名教育学家朱永新《未来学校：重新定义教育》新书发布会在北京PDC未来学校举行。来自新闻、出版、教育领域的20余名专家学者参加了此次发布会，发布会由北京PDC未来学校学生代表主持。

在互联网、AI等科技发展的背景下，《未来学校：重新定义教育》一书对未来教育内容、教育方法、教师队伍、评价体系等多方面的发展趋势作了梳理和预测，重构了教育结构和体系。

朱永新认为，未来的学习中心，没有固定的教室，每个房间都需要预约，没有统一的教材，全天候开放，没有上学、放学的时间，也没有学制。在学习中心，孩子可以 8岁上学，也可以 5 岁或者 12 岁上学；年轻的父母也可以与自己的孩子学习同样的内容。在未来的学习中心，教师是自主学习的指导者、陪伴者，一部分教师将变成自由职业者。

座谈会上，北京中学校长夏青峰指出，未来学校的构建要兼顾“变”与“不变”。不能变的是教育的本质——教会学生幸福完整的生活。学生的学习能力、学习方式、学习节奏等方面都存在个体差异。夏青峰表示，对此，学校要发现每个学生的差异，并提出相应的解决方法，进行调整变化。“这些相对于目前学校的教育教学管理方式来讲就是变的。”

呼家楼中心小学马校长骏认为，未来教育学与教正在发生颠覆。PDC教育立足真实的社会生活，在真实的问题和情境中培养完整的人，用PDC赋能教育，让未来可期。

著名作家梁晓声读完这本书给出了评价：“《未来学校》不仅仅是关于教育将来会怎样的预见之书、畅想之书。书中就如何将因材施教做得更好、更有效而阐述的种种方法，必将会对当下从小学到大学的教与学两个向度，产生旨在改变思维模式的深远影响。”

新东方创始人俞敏洪评价新书：“朱永新老师的眼光，已经越过了对于教育的功利追求，远达历史深处中国对于未来真正的人才的需求。”

此外，研讨会上还展示了未来学校的实践案例一一PDC未来学校。据校长马骏介绍，该项目是2016年初由北京市朝阳区呼家楼中心小学提出的PDC理念的实践。在“P项目（Project）D驱动(Drive) C生成(Create)实践育人理念”的引领下， 2018年10月学校倡导在酷车小镇成立PDC未来学校，每个周末开展跨校式项目学习。以项目为单位，以兴趣为导向，学生不受学校和年级的限制，可自由组成混合式项目学习团队，开展对接真实生活、解决现实问题的项目研究。在这里没有固定老师、没有固定学生，学生可以自己当老师；没有学习课本、没有教案，学生的问题和创意就是学习的资源。

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