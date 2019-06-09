凸显育人功能 考查关键能力

6月8日上午9点，2019年高考文科综合开考。今年文综试题命题思路是什么？各科目有哪些特点和创新？体现出怎样的教改风向？据此，教育部考试中心命题专家进行了解析。

思想政治：

聚焦时代主题，坚持立德树人

“2019年高考思想政治试题，坚持把立德树人作为根本任务，聚焦‘六个下功夫’，以高考评价体系为引领，按照全面发展的要求丰富考查内容，推动考查形式创新，更好地发挥高考育人功能，引导学生奠定支撑终身发展的坚实思想政治素质基础。”教育部考试中心命题专家说。

“全国Ⅲ卷第39题，以河南省兰考县委继承弘扬焦裕禄精神，带领广大干部群众艰苦奋斗脱贫致富的先进事迹为背景材料，一方面让学生认识到艰苦奋斗是我们党的优良传统和宝贵精神财富，另一方面使学生领会到，虽然时代发生了深刻变化，但艰苦奋斗精神没有过时，弘扬艰苦奋斗精神仍具有重要的现实意义。”该命题专家举例说。

围绕新中国成立70周年、“一带一路”、脱贫攻坚、依法治国、对外开放等重大时代主题考查学科主干知识，今年的思想政治试题的一大特点，充分体现出高考内容改革的要求。

全国Ⅱ卷第39题将打赢脱贫攻坚战的基本原则与脱贫攻坚取得决定性进展相结合，考查学生对为什么坚持这些基本原则的理解，明确党的领导、政府主导、社会参与、精准扶贫等原则在脱贫攻坚工作中所发挥的作用，使学生更全面地理解脱贫攻坚工作。

教育部考试中心命题专家表示，今年的思想政治试题还突出了对实际问题解决能力、批判性思维的考查。

全国Ⅳ卷第24题要求学生懂得扩大开放对国内企业可能造成的挑战，进而运用企业运营的相关知识，从品牌、研发、品质、管理等方面提出自己的思考。试题既贴近社会现实，又富有经济内涵，引导学生学以致用，基于所学知识深刻理解国家战略、关注经济现象、思考应对策略。

全国Ⅳ卷第23题，列举了网络时代信息数据急剧增长下出现的认知现象，要求学生运用所学哲学知识对“事实因被忽视而消失”的观点加以辨析，引导学生通过批判性思考，辩证地分析整体与部分的关系、认识与事实的区别，以提升思维的品质。

历史：

紧扣“一核四层四翼”，突出考查学科素养和关键能力

“2019年高考历史试题注重彰显历史学科在育人方面的独特价值，体现科学合理的教育评价导向，重点考查核心价值、必备知识、关键能力和学科素养，有利于高校选拔新生，有利于引导中学教学。”教育部考试中心命题专家说。

今年的高考历史学科命题特别注重对考生综合能力的考查，不仅有学科内部不同模块之间，如中国史和世界史、横向与纵向间的综合，更有不同学科间、不同能力和素养间的结合。很多试题将历史元素与政治、地理、经济、文学、艺术、道德修养、价值理念等融为一体，从多个向度考查考生的人文素养。

教育部考试中心命题专家表示，2019年高考历史学科命题充分体现了高考评价体系“一核四层四翼”的要求，不断深入推动高考考试内容改革。

“2019年高考历史试题处处彰显立德树人的根本任务。”该命题专家举例说，全国Ⅲ卷第25题通过佛教传播过程中造像服饰、表情的区域差异，反映中外文化的交流与融合，引导考生增强对历史上各国、各民族文化传统的理解和尊重，树立正确的文化观。

高考评价体系中的“四层”即必备知识、关键能力、学科素养、核心价值，四个圈层环环相扣、层层叠加。例如，全国Ⅱ卷第32题考查人文主义思想注重人的价值的思想特点，强调对学生认识、分析和解决历史问题所必须具备的知识和能力的考查；全国Ⅱ卷第42题要求考生独立提出历史见解，对已有历史认识进行审辨式思考，着重考查历史学科关键能力中的批判性思维；全国Ⅱ卷第28题要求考生辨别史料真伪，考查其在辨别史料作者意图的基础上运用史料分析历史问题的能力；全国Ⅲ卷第40题通过对汉代和罗马帝国国家治理方式的比较，强调汉代在确立中国基本疆域、强化民族认同等方面的重要意义，引导考生树立正确的国家观、民族观和文化观，增强民族自信心和自豪感。

同时，今年的高考历史试题充分体现了“四翼”（即基础性、综合性、应用性、创新性）的要求，在考查学生主干知识、基本理论的掌握外，注重考查学生对必备知识与关键能力、学科素养、核心价值的融会贯通，以及运用学科知识和思维方法，解决实际问题、发现新问题、得出新认识的能力。

地理：

注重推理能力，分析解决实际问题

从整体看，2019年高考地理各套试卷以稳为主，稳中求进，在试卷形式、内容比重、呈现方式、试题风格等方面基本延续往年特点，给考生熟悉感，试题通过精选素材、创新情境、巧妙设问，深入发掘地理学科的育人价值。

“试题充分体现了基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求。”教育部考试中心命题专家表示，地理试题聚焦能力考查，不仅考查逻辑推理能力，还考查实践能力、创新能力等，目的是为高校选拔基础扎实、具有创新潜质的学生。

高考地理试题从整体性的视角，注重对学生地理过程推理能力的考查，要求考生能够综合运用科学的思想方法，整合学科知识与能力，横向联系、纵向贯通，面对真实、复杂的现实情境解决问题。例如，全国Ⅰ卷第37题，以湖泊演化为线索，充分体现了地壳、湖泊、地形、气候等各种自然体都处于不断变化之中的理念，同时，将区域联系和区域过程展示给考生，要求考生具有要素综合、空间综合与时间综合能力。

地理学科与生活、生产实际密切相关，试题通过设置真实的问题情境，要求考生在准确理解与熟练掌握学科主干内容的前提下，灵活运用所学的知识与原理，分析解决实际问题，促进考生真懂会用，学以致用。全国Ⅰ卷第6—8题，通过提供小尺度森林铁路地图，既包含当地地形、河流等自然地理信息，也包含历史发展等人文地理信息，考查考生从日常生活和身边事物中思考、探索和发现地理问题的能力。

“这也引导学校在地图的教学上，由学习地图知识，转为培养学生利用地图工具获取地理信息的能力。”该命题专家分析说。

今年地理试题还通过增强开放性和探究性，引导考生运用创新的思维方式应对问题情境。例如，全国Ⅱ卷第37题第4小题，通过设置开放性任务，要求考生能够围绕滑雪场的利益相关者及其关系，提出有针对性的发展思路，突出考查独立思考能力。 （王家源 赵秀红 焦以璇）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)