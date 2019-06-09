理论联系实际 开阔科学视野

6月8日，理科综合考试拉开帷幕。2019年高考理科综合试题主要考查了哪些知识点和技能？背后又反映出怎样的育人方向与目标？教育部考试中心命题专家就此进行了解析。

物理：

紧密联系生活实际，促进学科素养养成

教育部考试中心命题专家介绍，2019年高考物理试题严格遵循考试大纲，以物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任的物理学科素养为导向，更加注重对核心物理概念和规律的考查，鉴别学生的基本学科素养，引导学生夯实学习发展的基础，促进课堂回归教材。

“比如，全国Ⅰ卷第15题考查库仑定律和带电小球在静电场中的受力分析，全国Ⅱ卷第20题考查带电粒子仅在电场力作用下的运动问题。”教育部考试中心命题专家说，这些试题都是定性判断的选择题，引导考生加强对基本物理概念和规律的理解，促进考生物理观念的形成和发展。

各套试卷中的计算题也注重基础、强调主干，淡化解题技巧，突出考查学生运用基本物理规律解决问题的能力，促进学生学科素养的提升。比如，全国Ⅲ卷第25题考查两个物体多次碰撞和多阶段运动，要求考生加强对物理过程的分析，建立清晰的物理图像，运用基本物理规律解决问题。

注重联系生活实际，一直是近年来物理试题的命题趋势，今年的命题体现得愈加鲜明。

比如，全国Ⅱ卷第19题以冬奥会跳台滑雪项目为背景，在图像中给出运动员先后两次空中滑翔时在竖直方向上的速度—时间图线，考查考生对运动的相关物理概念与图像中数学元素对应关系的理解。教育部考试中心命题专家表示，物理学研究自然界物质的基本结构、相互作用和运动规律，通过物理学科可以更好地研究和认识体育运动的规律。

今年的高考物理试题还融入了劳动教育的元素。比如，全国Ⅰ卷第33题第2小题以材料加工中广泛应用的热等静压设备为背景，要求考生分析相应的气体变化过程，建立物理模型并应用气体定律解决问题，引导考生关注生产劳动中的物理原理。

教育部考试中心命题专家介绍，今年的试题加强情境化设计，增加紧密联系科学技术进步和日常生活实践的试题情境，考查学生灵活运用所学物理知识解决实际问题的能力，促进考生学科素养的发展。比如，全国Ⅰ卷第16题以我国正在研制的“长征九号”大推力火箭发动机为背景，考查学生应用动量定理计算发动机在单位时间内喷射的气体质量，引导考生关注我国在重型运载火箭研发方面的进展，增强考生的民族自信心和自豪感。

生物：

凸显学科特色，注重实验探究

“2019年高考生物试题保持一贯的风格特征，稳中有进，突出应用性和创新性，倡导学以致用、开拓创新。试题发挥了生物学科育人功能，试题凸显生物学科鲜明特色，引导学生增强社会责任意识。”教育部考试中心命题专家说。

生物学科发展与劳动实践密切相关，相互促进。据教育部考试中心命题专家介绍，今年高考生物试题精选生物学科在劳动生产实践中的应用实例，意在引导学生热爱劳动、强化科学劳动的意识、树立创造性劳动的观念、弘扬劳动精神。比如，理科综合全国Ⅲ卷第29题探究农业生产实际问题，以探究农作物吸收氮元素的主要形式为素材进行设计，传达劳动实践需要科学指导的理念，有助于增强学生劳动生产的科学意识，促使学生将科学劳动的观念内化于心。

今年的高考生物试题尤其注重对实验与探究能力的考查，体现科学思维。“今年多道试题要求‘简要写出实验思路、预期结果和结论’，综合考查考生对生物学实验方案的设计能力，对中学实验教学有积极的导向作用，有助于中学教学注重实验探究中科学思维的训练和科学方法的掌握。”教育部考试中心命题专家举例说，理科综合全国Ⅰ卷第29题要求考生验证植物在干旱逆境条件下气孔关闭适应性表现的直接诱发因素，考生需要根据给定的实验材料设计实验。

关注生态文明，倡导环境保护理念，也是今年生物试题的亮点之一。教育部考试中心命题专家举例说，理科综合全国Ⅱ卷第37题针对土壤污染问题，创设筛选能降解土壤污染物细菌的情境，考查学生对微生物分离、培养、筛选等内容的理解和运用；理科综合全国Ⅰ卷第37题要求考生对高效降解环境污染有机物细菌的分离过程进行深入思考，深度考查对微生物分离、纯化等内容，积极倡导环境保护理念。

化学：

精选试题情境素材，开阔学生科学视野

“高考化学试题自觉传承我国科学文化，注重挖掘中华民族优秀传统文化中的工匠精神和技术创新思想，选取我国古代的陶瓷制造、物质鉴别等古代化学技术方面的成果，厚植爱国主义情怀，增强文化自信。”教育部考试中心命题专家说。

该命题专家举例，2019年高考理科综合Ⅰ卷第7题以陶瓷性质为载体，考查硅酸盐的物理化学性质；尤其对“雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色的考查，一方面考查考生对中华优秀传统文化中化学知识的了解，另一方面考查考生对常见化合物性质的掌握情况。

在挖掘古代科技成就的同时，今年的化学试题注重呈现我国科学家发表的世界领先的科技成果。“对于超导材料的研究我国已经取得巨大的成功。理科综合Ⅱ卷第35题以铁基超导化合物的晶体及相关化合物为载体，考查原子结构、分子结构、分子间力和氢键以及晶体结构等核心知识点。”教育部考试中心命题专家说。

今年的高考化学试题还很“新潮”，展现全球最新的科研成果，帮助考生增长见识。

“今年的高考化学大部分试题是以学术专著、科技期刊、会议论文等资料为素材背景编写的，呈现新颖的结构、新的功能物质、新的合成装置，以这些文献为基础命制的试题有利于开阔考生的科学视野，让考生通过试题情境认识化学学科价值。”教育部考试中心命题专家举例说，理科综合Ⅰ卷第13题以顶级化学期刊上发表的新型合成氨生物燃料电池为载体，将科学研究与应用热点课题作为情境，考查电池的相关知识与原理。理科综合Ⅱ卷第36题以新型环氧树脂的合成为情境，考查有机物分子结构和性质之间的关系。

“今年的高考化学试题还通过精心设置问题，在考查化学基础知识和基本原理的同时，测评学科关键能力，评价科学态度和价值理念等学科素养，对学生的综合素质进行全面评价，促进学生的科学文化素质和思想道德素质的全面提升和发展。”教育部考试中心命题专家表示，试题对学生理解与辨析能力、分析与推测能力、归纳与论证能力、探究与创新能力等关键能力进行了重点考查，以情境化试题加强生产实践中化学原理和方法的考查，提升学生运用科学知识和思维方法解决实际生产过程中的问题，提高劳动生产效率。 （焦以璇）

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