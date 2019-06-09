比高考还难的“三位一体”考试明起登场

随着2019年普通高校招生统考结束，接下来许多浙江学生还要面对九所高水平高校的“三位一体”综合评价招生考试。对于浙江学子来说，“三位一体”考试是进入名校的最佳机会。

记者对这些学校的招生考试信息进行梳理，并总结去年“三位一体”考生经验，为广大考生提供参考。

今年，北京大学和清华大学在浙“三位一体”共招190人。

其中北大计划招生85人，和去年保持不变，新增英语、文物保护技术两个招生专业。初试时间为6月11日左右，具体地点以网上报名系统内通知为准。笔试科目为五门，其中必考科目为语文、数学、英语三门科目，选考科目为物理、历史、化学、政治四个科目中任选二门，要求物理和历史二门科目中至少选择一门。

每年北大的三位一体笔试都是一场马拉松，持续考试5个小时是家常便饭，同学们要做好心理准备。

清华大学今年在浙“三位一体”计划招生105人，与去年相同，招生专业有所拓宽，物理基础组的能源类专业拓展为能源与电器类。初试时间为6月10日左右，初试采用笔试形式，学生依据填报的专业组参加考试，各专业组所要求考试科目是不同的。复试时间为6月16日-18日，将根据学生初试成绩分专业组确定初试通过名单，在清华大学校内进行。

今年浙江大学在浙江省的“三位一体”综合评价招生专业数有54个，招生名额从去年的700人上升至800人，各专业报录比为6:1左右。

初审通过名单及相关专业于5月27日已放出，考生按照初审通过专业对应的校测笔试科目参加笔试，并参加该专业的面试。

通过初审的考生，近日可进入浙江大学三位一体报名系统打印准考证，准考证打印开放时间为6月7日至6月14日。笔试时间为6月10日13：00-16：00，将于浙江大学紫金港校区进行。

需要注意的是，笔试入场前要进行考生身份验证，学校将于6月10日中午12：00开启考生身份验证通道。考生考试期间，家长可在紫金港校区东六教学楼118教室、蒙民伟楼138、223会议室休息等候。

而面试时间定为6月14日，各专业面试地点不同，分布在浙江大学紫金港校区、玉泉校区、西溪校区。

此外，上海交大也将在6月10日举行笔试；复旦大学、中国科学技术大学将在6月11日笔试；南科大的面试将在6月12-14日举行，考点在杭二中滨江校区和台州中学。香港中文大学（深圳）的笔试将在6月15日学军中学紫金港校区举行；中国科学院大学的考试将在6月16日举行。

由于大部分学校的笔试集中在6月10日和11日，考生需要安排好时间。各校具体的考试时间和地点以学校官网信息为准。

考题难度普遍会大于高考统考。据了解，去年浙大的笔试英语词汇量很大，而物理则像竞赛题目。同时，考核上注重学科交叉性，比如化学考试中有一道题，让学生描述于谦的《石灰吟》中每句诗分别代表什么化学物质——“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕，要留清白在人间”，答案分别为：生石灰、熟石灰、碳酸钙、石灰石。（郑琳 陈素萍 王湛）

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