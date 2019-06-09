河南省平顶山市教育局重拳治理无证幼儿园

原标题：平顶山重拳治理无证园

近日，记者从河南省平顶山市教育局获悉，该市无证园专项治理工作已经结束，共排查出无证园267所，已准入101所、整改41所、整合1所、取缔124所，分流幼儿7276人。

平顶山市按照“准入一批、整改一批、整合一批、取缔一批”的原则，分类治理。对基本符合办园标准的进入办证程序，对无重大安全隐患但存在一定问题的下发整改通知书，对缺乏基本办园条件、存在严重安全隐患的依法依规予以取缔。同时，给予人性化帮助，对有决心办园的，“一对一”帮扶；对不准备办园的，联系有证园购买其资产，减少损失。在部分无证园取缔后形成学前教育资源空白的区域，乡镇中心幼儿园积极利用农村中小学闲置校舍等富余资源设立分园，接收分流幼儿，并列入第三期学前教育行动改扩建计划。

在无证园治理工作取得阶段性成效的基础上，平顶山市坚持“机构不散，职责不变，实时关注”，构建长效管理机制：首先，将无证园治理情况纳入县（市、区）政府考核范畴，要求加强日常巡查监管，及时将新产生的无证园消除在萌芽状态。其次，完善幼儿园筹设、申请、审批程序，对有办园意向或筹建中的幼儿园，提前介入，督促其按标准和程序筹建，对无法按照标准筹建的及时予以制止。再其次，优化审批程序，压缩审批时间，让依法合规办园的能顺利办证；对违法违规办园的，综合使用多种手段，加大违法违规成本，彻底消灭无证园滋生的土壤。（李见新）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)