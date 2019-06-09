原标题：2019全国高考今落下大幕 各地密集公布放榜时间

中新网客户端北京6月9日电(冷昊阳)今天，随着新疆、黑龙江等地即将结束最后一日的考试，2019年全国高考也随之落下大幕。在考试结束后，高考成绩何时发布？阅卷要如何保障准确和安全？填报志愿有啥变化？高考结束，这些考后信息需了解。

资料图：6月8日，山西太原成成中学考点，走出考场的考生露出灿烂笑容。中新社记者 武俊杰 摄

多地部署高考阅卷工作

随着高考结束，多地都将紧锣密鼓地进入到阅卷时间。为保障高考阅卷工作的公平、安全、准确，不少地区都出台了相关举措。

例如，黑龙江提出，省招考院和高校根据命题机构提供的答案及评分参考，结合考生答题实际情况，制订评分细则，并采取切实措施，加强评卷管理，确保评卷过程安全、结果准确。

在山东，该省于8日召开2019年夏季高考第一次新闻发布会，据介绍，该省的答题卡扫描和评卷工作从6月9日开始，到20日结束。评卷期间将安排媒体开放日，向新闻媒体介绍有关评卷工作流程，接受社会监督。

在北京，据媒体报道，该地的阅卷计算机在阅卷前会重装操作系统，剔除大部分不必要的程序软件。阅卷期间所有计算机将组成内部局域网，并与外网实现物理隔离。此外，考生的答卷扫描后将以图片形式存在服务器里。存有答卷数据信息的服务器放置在专用机房，关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控实现了全方位、无死角。

资料图：6月8日，广州华师附中考点，考生在考试结束后轻松走出考场。中新社记者 姬东 摄

多地公布分数查询日期

随着2019年全国高考落下大幕，各地高考的放榜时间也陆续公布。

根据公开报道，记者发现，截至8日晚间，北京、河北、山东、四川等10余个省份已经公布了高考成绩查询的时间，多数省份查分开始时间定在本月下旬。

其中，四川计划于6月22日晚公布成绩；北京、湖北、江西、安徽、广西、河北定于6月23日；新疆、吉林定于6月24日；山东定于6月25日前；河南、湖南、广东的考生则可于6月25日起对成绩进行查询。

与此同时，还有多个省份进一步披露了高考志愿的填报时间。

例如，江苏今年分两个阶段网上填报志愿。其中，6月27日至7月2日，考生可填报本科院校志愿；而在7月27日至28日，考生则可填报高职(专科)院校志愿。

在四川，该省本科提前批志愿填报截止时间为6月24日17:00，其余本科志愿填报截止时间为6月28日12:00，专科志愿则需在7月5日12: 00前完成填报。

与此同时，也有省份将所有批次的志愿填报规定在统一时间。例如，西藏就设置所有批次志愿统一在6月26日至7月1日填报。

多省份录取批次、平行志愿有变化

高考结束后，考生的志愿填报也随即提上日程。记者发现，在今年的高考中，多省份的录取批次、平行志愿填报政策出现了改动，需要家长和考生留意。

其中，宁夏将从今年起，调整高考录取批次，将第二批本科录取与第三批本科录取进行合并，调整后，宁夏普通高等学校普通类文理科招生共分为五个批次，即提前批本科、第一批本科、第二批本科、提前批高职(专科)和高职(专科)。同时，该省份还增加了第二批本科考生填报志愿数量和征集志愿次数，最大限度满足考生填报志愿的需求。

北京也在录取批次上进行了调整。其中，本科一批、二批合并为本科普通批，共设置16所平行志愿高校，每个志愿高校设置6个志愿专业；另外，艺术类招生实行分段录取。

此外，四川今年则将本科平行志愿由6个增至9个。

具体来看，今年该省本科第一批、本科第二批、专科批、对口招生职教师资班和高职班均设置9个平行的第一志愿，本科第一批、本科第二批、专科批均设置6个平行的预科志愿；每个学校志愿内设置6个专业志愿和专业调配志愿。

资料图：6月7日，山西太原，高考考生陆续进入考场。武俊杰 摄

教育部三令五申 严禁宣传“高考状元”

在此前几年，每当高考成绩出炉后，各地的“高考状元”、“高考升学率”等都是外界关注的焦点。不过在今年，教育部已经三令五申，禁止宣传“高考状元”、“高考升学率”的行为。

例如，在5月6日召开的2019年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，教育部部长陈宝生强调，要严禁宣传“高考状元”、“高考升学率”，加强对中学高考标语的管理，坚决杜绝任何关于高考的炒作。

再如，今年5月，教育部办公厅下发的《关于严格规范大中小学招生秩序的紧急通知》也明确提出，严禁教育行政部门、初高中学校宣传中高考状元和升学率或公布中高考成绩排名。(完)

(责编：李枫、袁勃)