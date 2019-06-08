原标题：高考作文题背后的语文教改新走向

“今年的作文题，满满的正能量、浓浓的人情味”“平时埋头读书、不接触社会的孩子，要想写好今年的高考作文，不容易”……高考第一天，随着各省份高考语文试题的公布，作文题成了社会各界广泛谈论的话题。

2019年高考，除了全国汉语试卷之外，全国各省份8套语文试卷共采用了9道作文题，其中3道由教育部考试中心命制，其他6道由北京、天津、上海、江苏、浙江等省市命制。9道作文试题以材料作文为主，积极回应了时代重大主题，通过厚植家国情怀，倡导品德修养，讲述奋斗故事，引导考生传承爱国精神，接续时代奋斗，谱写新时代中国青年的奋进之歌，传递了社会主义核心价值观。

今天，记者特邀请教育部考试中心命题专家、教学一线语文特级教师和知名学者，从不同视角进行深入解析，希望从中找到9道作文题背后折射出的社会思潮和语文教学改革新走向。

注重凸显作文的“文以载道”功能

一道好的作文题，不仅能让考生终生铭记，而且还能在引发社会思考的同时，起到以文化人的作用。

仔细对比研究了今年9道作文题后，北京大学教育学院教授、北大附中原校长康健认为：“今年的作文题，坚持了近几年高考语文命题强调社会主义核心价值观的一贯风格。这9道作文题的共性特点，是在材料选择上既注重选择有思想引领作用的素材，又强调与高中毕业生现实生活的联系，还比较重视和时代发展主题之间的内在联系。”

不只是康健有此感受。教育部考试中心命题专家说，2019年的高考作文试题命制，与往年一样，继续秉承了语文“立德树人”“育才成人”“以文化人”的学科特点，引导考生积极关注国家发展需求。

与往年略有不同的是，2019年的高考作文，以德育为魂，积极反映了时代主题，紧扣大事件，展现五四运动百年来中国青年的爱国精神和接续奋斗，突出新中国成立70年来的辉煌成就，发掘新时代立德树人的深刻内涵，引导考生树立远大志向，投身新时代建设伟业，在接续奋斗中追梦、圆梦。

教育部考试中心命题专家分析说，立德树人，铸就社会主义建设的时代先锋，必须准确传递社会主义核心价值观，加强学生的品德修养教育。2019年高考语文作文命题，不论从材料选择，还是题目设置等方面，都尽可能地充分挖掘中华民族优秀文化的内涵，切实发挥优秀文化的浸润功能、榜样人物的示范功能。

以全国Ⅲ卷漫画作文试题为例，“画里话外，师生情长”倡导尊师重教，引导学生品格修养。作文试题选取了一则漫画，通过特定情景的引入，拉近教育主题，使考生在感受师生情谊、体验情感温度的同时，产生强烈共鸣。漫画中老师的神情和言语，饱含老师对即将毕业的学生的期待与希望、眷恋与不舍，考生可以从中解读出老师对学生的关爱、期待与祝福，领悟老师的奉献精神、园丁品格和责任意识。

“这道漫画题，虽然似曾相识，但它出得很巧妙，没有给考生太多的信息暗示，给考生提供了很大的想象空间。”康健说，一般说来，一个好的作文题往往给考生提供很大的空间，让每个考生都有话可说。

看到今年的作文题时，陕西省西安市高新第一中学语文教师龚小菊的最大感受，就是作文题体现“立德树人”、彰显时代精神，比如全国Ⅰ卷、Ⅱ卷、Ⅲ卷的“热爱劳动，从我做起”“青春接棒，强国有我”和漫画“画里话外，师生情长”3道作文题，都体现了这个特点。

以全国Ⅱ卷作文题为例，龚小菊认为，题目的主题比较宏大。从选材来看，它承袭了2018年高考命题特点，选择了历史上的5个时间节点，要求考生从不同角度、不同层面来展现作为新时代青年与祖国的关系。这道作文题与2018年“世纪宝宝写给2035年”相比，它的开放度更大。

与龚小菊的观点稍有不同，康健认为，如果作文题所给材料的时间跨度过大、选项过多，对于考生来说，能否在短时间内快速作出选择，并将自己代入进去，写出一篇有分量、代入感强的文章，难度和困难确实不小。

对于一线教师和专家们的感受，教育部考试中心命题专家解释说，今年作文试题的一个相似的价值取向，就是通过讲述奋斗故事、弘扬奋斗精神，引导考生树立正确的人生观，感受新时代青年的历史使命与责任，激励他们敢于担当，勇于拼搏。

命题突出时代精神涵养家国情怀

体现新时代，融会新思想，突出新主题，是今年高考作文命题的一个鲜明特点。

爱国主义是中华民族精神的核心，五四运动以来中国青年的百年奋斗史书写了无数爱国青年的青春风采。教育部考试中心命题专家说：“2019年高考语文命题充分发挥语文学科的特点，将深厚的家国情怀以贴近现实、贴近考生的方式，生动地呈现在试题之中，营造极富时代特点和青春色彩的语境，彰显高考育人功能。”

比如，今年的全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”，向考生展开了从新民主主义革命的开端（1919年）到中华民族实现伟大复兴（2049年）的特定历史时空，从中精心选择5个标志性历史节点：五四运动、新中国成立、改革开放、五四运动100周年、新中国成立100年，突出各自的时代主题，启示考生深刻领悟中华民族站起来、富起来、强起来，实现伟大复兴的历史进程，深刻感受中国青年与祖国、民族同呼吸、共命运，在创造青春中国、实现民族复兴的伟业中实现自身价值的历史定位，坚定理想信念，增强“四个自信”，厚植家国情怀。

教育部考试中心命题专家认为，这道作文题的写作任务设置了5种身份，意在引导考生以参与者的身份设身处地体验历史、思考未来，激励他们自觉接续奋斗，勇挑重担、勇克难关、勇斗风险、勇立时代潮头，争做时代先锋，将个人的理想追求与国家、民族的发展融为一体，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中，焕发更加绚丽的光彩。

而天津卷作文以“爱国情怀”为主题，选择方志敏、陶行知、黄大年的3则材料，分别表达对祖国光明前途的坚定信念，个人对国家、民族的责任，献身人类历史发展的人生观、价值观。命题主题鲜明，启迪考生体悟爱国主义精神内涵，深入思考个人与国家、民族、人类的关系，

感受理想信念对引领新时代青年接续奋斗的重大意义。北京卷作文试题之一“2019的色彩”则引导考生在时代发展的宏大背景下，将个人的成长置于国家发展的历史进程中，激发考生的时代责任感和使命感。

“一屋不扫何以扫天下”，这是中国古人的责任担当。而劳动作为人类生活的基础，是创造人类文化幸福的基础。歌颂劳动价值，弘扬劳动精神，展现劳动美好，引导考生热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动，是2019年高考作文命题的新取向。

以全国Ⅰ卷作文试题“热爱劳动，从我做起”为例，教育部考试中心命题专家认为，这则作文材料既着眼于劳动思想的历史溯源，也关注问题的现实呈现，以中国传统文化中关于劳动的箴言、警句和习近平总书记对新时代劳动精神的深刻阐释作为总领，将中华民族热爱劳动的优秀传统与当下社会一些对劳动的偏差认识、错误态度进行对比，引导考生对这一现象及劳动本身进行深入思考，自觉弘扬劳动精神，以期在全国青少年乃至全社会中形成热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动、参与劳动的良好风气，充分发挥高考作文在推动劳动教育方面的导向功能。

在中国人民大学文学院教授龙国富看来，全国Ⅰ卷作文材料所表现的主题极具时代感。

“当前，全国人民在中国共产党领导下正大踏步行进在实现‘两个一百年’奋斗目标的伟大征程中。‘撸起袖子加油干’是历史赋予我们这一代人的使命，更是我们向未来作出的承诺。”龙国富说，所以当前“实干”这个主题既是我们中年一代的需要，也是青年一代的需要。“建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，是一场接力跑，我们要一棒接着一棒跑下去，每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。”

写作是语文综合能力的集中体现，也是高考语文的重要考查内容。在北京市丰台二中语文特级教师陈维贤看来，2019年高考作文命题注重以时代意义为引领，强化情境写作，突出写作任务尤其文体要求，力争在让不同层次考生都有话可说的基础上提高区分度。

“任务型情境化写作，是今年全国卷作文的突出特点。”陈维贤说，全国Ⅰ卷限定了主题——“热爱劳动，从我做起”，限定了写作内容框架——“对劳动的认识与思考，并提出希望与建议”，限定了文体以及写作对象——演讲稿、面对同龄人即本校同学。这就能很好地聚焦考查考生对“劳动”认识与思考的深浅，考查考生能否全面深入理解劳动的内涵，演讲稿是否有针对性、启发性、思辨性，是否破立结合，是否注意到语言、句式的运用等。而全国Ⅱ卷要求从5个任务中任选其一（限定了文体），以青年学生当事人身份写作。全国Ⅲ卷虽然取材于漫画，但原本就是学生生活，属于典型的社会生活情境。

“任务型情境化写作，既是高中语文课标‘以具体情境为载体’命题的基本要求，也是高考作文防宿构的必然，又能很好地提高作文的区分度。”陈维贤说。

全面检测考生语文学科关键能力

“语文学什么？历来众说纷纭，但概括起来说，语文要学的不只是知识，更重要的是能力，是用母语来表情达意与交际沟通的能力。这在学科上的表述是听、说、读、写能力，而良好的口语表达能力和文字表达能力，是最显性的能力。”浙江省衢州第二中学语文特级教师汪啸波看完2019年浙江省高考作文题后感觉，今年的高考作文更加注重检测考生关键能力。

陈维贤也有着同样的感触。陈维贤说：“2019年高考作文试题，延续了新时代高考作文命题注重‘价值观’考查和‘思维能力’考查的特点，进一步回归写作本真——写作要求越来越具体、突出，力求把时代意义和写作情境、具体要求结合起来。”

“强化学生关键能力培养”是新一轮高考内容改革的重点。教育部考试中心命题专家介绍，2019年高考作文命题全面考查考生的信息处理、逻辑思辨、审美鉴赏、探究创新、语言表达等语文学科的关键能力，凸显应用性考查要求，引导考生重视实践，学以致用。

强化选材的实践应用导向，贴近学生生活实际，是今年作文题的一个显著特点。“今年的作文题，重点选择既能体现语文学科特色，又与国家发展、科技进步、日常生活紧密相关的素材，引导考生综合运用语文能力解决实际问题。”教育部考试中心命题专家解释说，这种选材设计，有助于引导考生在生活中发现语文、理解语文、应用语文，在应用语文中感受生活、理解生活，参与社会、服务社会。

“将作答要求与人生体验相结合，创设真实的任务情境。”教育部考试中心命题专家解释，全国Ⅰ卷作文试题“热爱劳动，从我做起”，要求考生“面向本校同学”写一篇演讲稿，全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”设置5个具体写作任务，要求考生任选其一，准确把握历史背景，在特定的情境中以特定的身份、特定的文体展开想象与思考，完成写作。这些任务要求通过设置与真实生活高度接近的写作情境，对考生的语言文字表达能力提出更高要求，也清晰指示了语文素养提升的具体方向。

华南师大附中语文特级教师黄德初说：“全国Ⅰ卷要求考生回到语言运用真实情境，回答4个问题：我是谁、写给谁、写什么、为什么写。现在的语文高考试题，已经走在了高中语文教学的前面，高中老师要跟上趟。”

汪啸波说：“既然重心是语言表达能力，就不应过于强化政治等学科的教学任务，‘文以载道’的前提与基础仍然是‘文’。今年的题目回避了时政热点，运用了象征与比喻等修辞手法，寓意深刻、指向多维、回味悠长。”

在分析浙江省高考作文题时，汪啸波认为此题符合语文学科打好“人一生的精神底子”，体现了鲜明的学科特色和丰富的精神内涵，回归了思辨性作文的理念，是难得的好题。

具体到如何行文，龙国富说，全国Ⅰ卷命题切入点可以从多角度进行选择。材料中“可是现实生活中，也有一些同学不理解劳动，不愿意劳动”“我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象”，等等，这是反面的现象。而正面审题的切入点很多：劳动带来幸福，幸福都是奋斗出来的；劳动创造财富，劳动者既是社会幸福的享有者，也是社会财富的创造者；劳动创造历史，人民群众用劳动创造了人类历史，等等。

“我个人认为，一个好的作文题目应该体现5个原则：一是要体现政治育人导向。二是要体现语文学科的专业导向。三是必须与高中毕业生的生活相联系，不能超越他们的生活范围，从目前看，还有比较大的改进空间。四是题目要和每位考生等距离，体现公平。比如，今年上海的作文题比较适合对国内外音乐比较了解的大城市考生，可能对没怎么接触过音乐的考生来说，这个题目无话可说。五是空间原则，即在考试这样的有限时间内，要让考生有足够大的表达空间。”康健说，现在，时代发展很快，语文教改也应当与时俱进，以实现“文以载道”“以文化人”的目标。（柯进 万玉凤 董鲁皖龙 刘博智）

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