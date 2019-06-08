原标题：高考作文“撞上”热点 专家谈全国卷作文：更贴近生活

今日（6月7日）上午，2019年全国高考首场考试结束。今年，全国高考报名人数为1031万（不含高职扩招补报名人数）。

记者注意到，今年的全国卷作文题注重从现实生活取材，从社会热点取材，同时注重考查学生主人翁精神。记者就此采访了猿辅导高中语文教研中心相关老师进行解析。

取材“撞上”热点 注重考查主人翁精神

“毕业前最后一刻，老师说：’你们再看看书，我再看看你们’。”全国三卷的作文一出引发热议。不少网友直言“这不是前段时间最催泪的段子吗？”今年，全国三卷的作文是“看图说话”，一幅漫画显示，学生正在读书，老师目不转睛地看着他。

“从作文的取材来看，越来越贴近生活。”猿辅导高中语文教研中心老师何燕认为，全国卷的作文从现实生活取材，从社会热点取材，更加贴近学生的生活。不管是过着“两点一线”的简单生活的同学，还是有丰富生活的同学，都能有话说。

此外，主人翁的精神也在作文考查中发挥的淋漓尽致。如全国二卷，以五个尾数为“9”的年份串联材料，截取了过去、现在、未来中国发展的关键时间节点，让考生以青年学生当事人的身份完成写作。

在何燕看来，五个不同时间的节点差别很大，写作身份的区别也很大，但一以贯之的就是个人与国家和时代的结合，引导学生认识到个人与国家、民族、时代的结合之紧密，鼓励学生发扬主人翁精神，设身处地将自己置于国家与时代的发展中，去体会和思考。

“主人翁精神的另一角度是要求看得见真实的世界，看得见真实的社会，好的要弘扬，不好的要反对，要有正确的立场，这一点在2019全国一卷中体现比较明显。”何燕认为，题目给了非常明确的立场，考生在写作时要延续这一正确的立场，同时对于不尊重、不理解劳动的现象，不能一味责备讽刺嫌弃抱怨，要提出自己的反思，有具体的建议和意见。

强调逻辑性 考查考生的思维深度

从能力要求看，更体现考生的思维深度和分析能力。

2019年全国一卷的作文主要谈劳动。劳动在生活中无处不在，但又与学生生活有一定的距离（尤其是体力劳动）。何燕表示，命题中给劳动收获的定位是“财富和幸福的源泉”，对于这一点也需要去联系生活，比如可以将财富和幸福转化为成就感和满足感。

而在全国二卷中，逻辑思维的考查主要体现在时代的大格局下，青年人如何将个人命运与国家发展的节点结合在一起，同呼吸共命运，在不同的时代如何发挥不同的价值，“怎么做”的思维深度决定了文章的思想高度。

何燕认为，从作文考查初衷看，考生需要更加关注国家的发展脉络，将个人的成长置于时代的大背景下去实现，发扬主人翁精神，以自己为切入点，以小见大。“要有清醒的头脑，有正确的逻辑思维能力。面对各种社会现象和社会问题要多问几个为什么，多分析这些现象背后的联系，锻炼自己的逻辑能力。”（记者 方怡君）

(责编：郝孟佳、熊旭)