原标题：2019全国高考进入后半程 南方考生需防暴雨天气

7日，2019年全国高考正式拉开大幕。高考首日，除了千万考生和作文题目，考场外，家长的“花式送考”、各地的爱心保障等成为舆论关注的焦点。今天下午，全国大部分地区的高考将结束。

6月7日，成都树德中学考点外，一些学生家长穿上旗袍手持向日葵为孩子加油助阵，寓意“旗开得胜”和“一举夺魁”。张浪 摄

家长“花式送考”

——穿旗袍寓意旗开得胜 拿向日葵寓意一举夺魁

根据教育部公布的信息，2019年全国高考报名人数达1031万(不含高职扩招补报名人数)。这比去年增加56万人，是继2009年的1020万人之后，高考报名人数第二次破千万。

高考首日，在北京市人大附中考点，送考家长队伍中，红色成为了主色调，不少爸爸们专门挑选了红色T恤，而妈妈们则选择了红色旗袍、红色连衣裙。

“穿红衣，寓意开门红，穿旗袍，意味旗开得胜。”一位送考的母亲向记者解释。

除了在衣着上讲究，在贵阳一处考场外，不少家长手里拿着向日葵送考，家长介绍称，这是希望孩子“一举夺魁”。还有家长专程备好粽子送考，一位家长解释：“一是为了端午吃粽子，二是高考加粽子，即‘高中’之意”。

6月7日上午，北京市人大附中考点外，考生陆续进场。 中新网杨雨奇 摄

作文题引关注

——爱国情怀、奋斗精神、生活思考为关键词

2019年高考第一天，备受关注的高考语文作文题也成为社会关注的焦点。今年全国高考语文共有8套试卷，其中教育部考试中心统一命题3套，北京、天津、上海、江苏、浙江等自主命题5套。

据新华社报道，爱国情怀、奋斗精神、生活思考是今年高考作文题目的几个关键词。教育部考试中心相关负责人表示，2019年是中华人民共和国成立70周年、五四运动100周年，今年的高考作文题以德育为魂，积极回应时代重大主题，发掘新时代立德树人的深刻内涵。

另据教育部政务新媒体“微言教育”介绍，全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”提供五个特定写作情境，要求考生结合特定历史背景，以特定身份、特定文体完成写作任务；全国Ⅰ卷作文“热爱劳动，从我做起”，要求考生“面向本校同学写一篇演讲稿”。

“微言教育”称，这些试题情境设置真实，写作任务明确，便于考生设身处地展开想象和思考，充分发挥写作水平。试题要求考生采用特定的应用性文体写作，借此释放出强烈信号：写作要立足实际生活需求，强调实际应用、知行合一。

此外，北京卷“文明的韧性”、浙江卷作文“‘作者’与‘作品’”以及江苏卷作文“五味调和，共存相生”，要求考生结合生活实际，关联时代展开思考，话题空间大，思辨色彩浓，便于多方面考查考生的思维品质与语言表达能力。

7日，人大附中考点外，工作人员设置了爱心送考服务站 中新网张尼 摄

保障高考

——社会爱心助考力量护航考生

为了保障高考顺利进行，来自相关部门和社会各界的爱心护考举措也成为媒体关注的焦点。今年高考前夕，6月5日，教育部要求各地教育部门要协调有关部门，在噪音治理、卫生防疫、防暑降温等方面进一步加强综合保障，为考生营造安心、舒心的考试环境。

今年高考各地都为高考顺利进行提供了全方位保障措施。

例如，7日一早，在北京人大附中考点外，爱心送考服务站已经专门准备了各类急救药品、饮用水、扇子等用品，为考生和家长服务。考场周围也有民警、交通协管人员以及城管工作人员，现场维持秩序。

在海南海口，所有考点均为考生安装空调，并加强考试风险排查和防控，以应对高考期间可能出现的高温、台风、雷暴等极端天气。

在交通保障上，不少地区也做出特别安排。在山东烟台，交警已在全市可能出现拥堵的路段进行布控管理，保证考生顺利畅通到达考场；在遭遇降雨天气的江西南昌，针对考点较密集、考生出入较多的区域和地段，城市管理部门加强道路巡查，一旦发现有积水内涝，便采取预警强排措施。

图为考生在开考前合影。贺俊怡 摄

高考“例行新闻”再现

——赶考路上，考生要细心谨慎

每年高考，总有一些“马虎考生”出现忘带身份证、准考证或考试迟到等现象，这些每年都会在高考期间出现的突发情况，有网友将其称为“高考例行新闻”。

今年高考首日，类似的“高考例行新闻”在多地再现。如武汉三名考生就在今早走错了考场，随后求助当地警方将其送往正确考点；一名昆明考生则弄丢准考证，幸运的是，这张准考证被当地交警捡到后顺利送达考点……

另据媒体报道，7日上午开考前，四川宜宾一名考生不小心将身份证掉入路边排水沟，后经当地消防人员凿井后才取出，所幸并未耽误该考生参加考试。

针对这些高考“突发情况”，不少网友留言表示，应该在出门前多次检查各类证件，重要的事情要记心间。

6月7日，2019年高考首日，地处广西北部山区的融安县出现强降雨过程，考生风雨中奔赴考场，参加高考。谭凯兴 摄

南方多地有暴雨

——暴雨黄色预警！这些地区的考生要注意

高考首日，江南和东北部分地区遭遇暴雨天气。根据中央气象台7日18时发布的天气公报，7日白天，福建西北部、江西中部以及湖南中部和东南部等地部分地区降大到暴雨，另外，内蒙古兴安盟、呼伦贝尔以及山西中部等地部分地区降中雨，局地大雨或暴雨。

而根据最新的气象预报，江南部分地区的降雨天气在8日将持续，高考考生和家长需要特别关注。

中央气象台在7日18时继续发布暴雨黄色预警，预计，6月7日20时至8日20时，湖南北部和西南部、江西中北部和东部、浙江南部、福建西部和北部、重庆南部、贵州北部、广西北部、云南西部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨。

其中，湖南西北部、江西西北部和东部、福建西北部局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气，最大小时降水量30～50毫米，局地可达60毫米以上。

此外，中央气象台在7日18时还继续发布强对流天气蓝色预警：预计6月7日20时至8日20时，内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁、河北东北部、山东北部和东南部等地局地将有雷暴大风或冰雹天气。(杨雨奇)

(责编：郝孟佳、熊旭)