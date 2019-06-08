原标题：考场外的“高考”：陪考父母心情比孩子还紧张

考场外的“高考”

——全民“爱心助考”温情上演

考生们从容淡定，微笑着走进考场；家长们翘首以盼，满怀希冀；各级考务部门加班加点，全力保障考试顺利进行；志愿者们放弃假期，积极做好各项服务……高考首日，为给考生营造一个安全有序、清净适宜的考试环境，来自社会各界的爱心人士默默付出着，考场内外那些感人的点点滴滴，温暖着人心。

自信满怀

“00”后考生：

轻松自信上“战场”

今年高考，“00”后考生是当之无愧的主角，面对人生路上这一次重要的大考，他们脸上却很少看到沉重、焦虑的神情。对于“00”后来说，高考只是一个转折点，良好的心态是事半功倍的先决条件。

7：40，在16中考点，已有家长和考生们陆续而来。考场外，等待的孩子们有的抓起书本在做最后的准备，有的则三三两两聚在一起轻声聊天：“你昨晚看新闻联播了吗？”“明天考完咱们去看场电影吧？”……四下环顾，记者发现，虽然有不少家长陪同孩子前来，但更多的考生都是自主赴考或是结伴而来，并没有家长的陪护。考生陈隽永说：“我从初中开始，上学、放学、各种考试都是自己一个人来去，爸妈这次要陪我来，被我拒绝了。因为我觉得高考也只是一次考试，没必要搞特殊，什么都和平时一样最好，我自己能够面对。”

8：20，在十九中考点，考生们准备进场了。当孩子们排队步入考场时，大多数人脸上都挂着浅浅的微笑。“准备了三年，无论是心理状态还是知识储备，我觉得自己没问题。”一边说，考生高慧一边向远处等候的爸爸妈妈比出一个胜利的“V”字形，转身迈进考场。

一举夺魁

送考老师：

手擎向日葵祝“一举夺魁”

学生参加高考，老师们也“忙坏”了。8：00，郑州四中考点，考生陆续开始进场。一进考点大门，就看到身穿大红色衣服的老师们，身披红色旗帜，每人手拿一枝向日葵。为了在高考当天给孩子们送去一份好心情和祝福，郑州四中的送考老师们琢磨好几天。

高三教师张达，大家都叫他“达哥”，精心装扮的他穿着特制的大红色T恤，肩上还披着一块大红色旗帜。“这都是有讲究的。红T恤是曼联队的队服，是战无不胜的队伍。”达哥说，大红色旗帜就更费心思了，是他早早从网上订制的，有图案，有祝福。

“旗”开得胜

崔洁和张玲玉两位老师也是装扮一新，都穿着大红色的旗袍，手里拿着的向日葵也颇有讲究，“每一支上面只有一朵花。穿大红色衣服，寓意‘开门红’；大红色旗帜和老师穿的旗袍，寓意‘旗开得胜’；学生进来要举一举向日葵，寓意‘一举夺魁’。”

望眼欲穿

陪考父母：

我们比孩子还紧张

考场内，比拼的是孩子们知识积累和发挥；考场外，煎熬的是父母们难以放松的心情。

“加油！放松！”“答题别紧张，正常发挥就行！”“答题卡名字千万别忘了写。”……临进考场，家长们的叮咛声此起彼伏，目送着孩子们离去的背影。在各个考点外，不少送考老师们感叹：“现在考生心态总体不错，倒是家长们比孩子们更紧张。”

8：45，郑州十九中考点，考生已经全都进了考场，而家长们仍伫立在校门外不愿离去。有的家长说：“我要等到考试开始了才走，万一孩子考前遇到什么问题，我留在这儿，也许还能帮上忙。”有的家长说：“虽然守在这儿也帮不上孩子什么，可不守着心里又总也放心不下。”

“昨晚，女儿睡得很香，我俩紧张得几乎一夜没睡！”一位家长的话引起多位家长的共鸣。考生陈董林的父亲告诉记者：“昨天晚上早早安排孩子上床，我跟妻子把孩子准考证、身份证、考试衣物反反复复检查好几遍。上了床两个人也都翻来覆去睡不着，想起床，又怕起来动静大了影响孩子休息，愣是等到天亮！”

10:00，骄阳灼射着大地，蒸腾起一片暑气。十六中考场外，家长们分散在阴凉处或坐或立，不时望一眼校园。52岁的霍女士来回踱步：“孩子不让我来送考，说是免得他紧张。可孩子前脚一出门，我后脚就悄悄跟来了，一会儿孩子考完出来，我也不能让他看到我，只希望能远远看一眼，看他表情就知道考得怎么样了！”

11：30，第一场考试结束，考生们陆续走出考场，家长们一个个迎上前去，霍女士却悄悄消失在人海中……

风驰电掣

交警部门：

当好孩子的“守护神”

昨天一大早，民警和贴好爱心车贴的警用摩托车就提前守候在全市百余个考点门口，除了在考点门前守候预防考生突发状况，还重点加强通往考点的主要路段、路口的交通指挥、疏导、巡查工作。

不到8：00，在郑州四十七中考点门外已有很多等待的考生和家长。看到一名受伤拄着双拐的考生走过来，两名交警快步迎上去搀扶他入场。每年，都有考生或忘带身份证、准考证，或跑错考点，今年同样如此。一名“小迷糊”跑错考点，一名交警迅速赶到，驾驶摩托车一路护送。

“今天，几乎全体民警都在岗在位，在高考考点给高考学子做服务，万一有学生丢失身份证、准考证的情况，我们会第一时间协助考生妥善处理。”郑东新区商务区派出所民警马琳说，整个高考期间，交警部门在各考点附近都加派了警力，疏导交通，服务考生。同时，为防止耽误考生考试和相关考务工作，交警部门建立了高考“绿色通道”，对考务车辆和运送考生的各类车辆存在交通违法行为的，以教育为主。

如沐春风

31·103中学：

服务了7年的志愿服务队

一年一度的高考，忙碌的不仅仅是考生和家长。在郑州31·103中学考点外，还有一支连续7年为考生提供服务的高考志愿服务队，为考场上的考生加油助力。

14：30，高考第二场考试即将开场，考生们陆续进入考场。郑州市31·103中学志愿者服务队的队员们为家长们逐一送上矿泉水、扇子、藿香正气水等各种防暑用品；有家长紧张得坐立不安，志愿者们轻声抚慰；有家长等累了，志愿者连忙把自己凳子送上……虽然都是一点一滴的小举动，却带给考生家长贴心的安慰。

在这支服务队中，有老师、有学生，大家都为这份特殊的责任投入了全身心的热情。每年高考，无论风雨还是酷暑，队员们都放弃了假期休息，来回奔波，为考生和家长答疑解惑，为需要的人们提供帮助。志愿队员、郑州103中学八年级学生王文菲说：“能够成为服务队中的一员，我很高兴也很自豪，在给学长学姐加油的同时，我也收获了成长！”

“我们的高考志愿服务队，已经连续7年参加高考服务。7年高考，我们收获了无数暖心的时刻，更收获了考生和家长满满的谢意，正是这种温情，鼓励着我们一直坚持下去。”郑州市31·103中学志愿者服务队负责人、校办公室主任冯丹说。

今年高考，志愿服务队还联合金水区城市综合执法局第十中队开展了考前“静音互考”行动，主要针对学校周边的噪声污染，对考点周边易产生噪声的场所进行逐户宣传告知。

无线电监测车：

火眼金睛的神秘“巡考员”

今年高考，全省每个考场除了安排监考员外，视频监考、网上巡考、多重督考同步进行。考场外，每个考点附近还有一个火眼金睛的神秘“巡考员”——无线电监测车。

10：00，在郑州四十七中考点，一台屏蔽信号的大车格外醒目。省无线电监测站工作人员张玲娜介绍，他们在考前三天已经对考点周围环境进行了数据采集，“附近的电磁环境全都摸清摸透了，如果出现异常信号，会及时分析、比对，确保考试期间不会出现作弊情况。”

在省实验中学考点，河南省无线电监测站工作人员介绍，考试期间，无线电监测车不间断对考场周边的无线电信号进行严密的监测，“如果有非法信号，一种是现场查处，如果现场查处困难大的话，我们会用压制设备，对非法信号进行压制。”工作人员说。（本报记者 张竞昳 王红 张勤 王译博 文 丁友明 周甬 图）

(责编：郝孟佳、熊旭)