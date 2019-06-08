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高考两天 武汉高考生凭准考证可免费坐地铁

2019年06月08日11:20  来源：武汉晨报
 

武汉地铁在端午小长假调整了行车组织方案，假期首日（6月7日）开班时间提前半小时，高考两日考生凭准考证免费从专用通道出行。武汉轨道交通重点线路在高峰时段增加上线列车数，缓解客流压力，方便考生和乘客便捷出行，提升乘车舒适度。

武汉地铁

端午小长假运营时间

6月7日：1、2（含机场线）、3、4、6、7（含纸坊线）、8、11号线运营时间为6:00至23:00，阳逻线运营时间为6:00至22:30

6月8日、9日：1、2（含机场线）、3、4、6、7（含纸坊线）、8、11号线运营时间为6:30至23:00，阳逻线运营时间为6:30至22:30

高考两天内，武汉地铁面向高考考生实行凭准考证免费乘车的优惠政策。高考恰遇端午小长假，武汉地铁提前制定了高考“保驾”措施和方案，重点线路将在假期运力安排的基础上适当增加上线列车数，提升运能；设备维护人员加强重点设备维保力度，最大程度保障列车运行正常；1号线由自动驾驶改为手动驾驶，并取消鸣笛，给考生一个相对安静的答题、休息和出行环境；英语听力考试期间，1号线临近考点学校车站关闭自动广播，改为人工宣传引导乘客。与此同时，武汉地铁全线网车站推出了考生优先安检、优先上下车、优先进出站、优先换乘的“全程优先”措施，为考生出行保驾护航。

今年高考，武汉市设考点55个，其中有37个在轨道交通沿线。武汉地铁发布“坐地铁到考点”出行指南，考生及家长可关注“武汉地铁运营”微信公众号，查询考点对应地铁站点及出入口、路线等信息，供出行参考。（郭佳）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)
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