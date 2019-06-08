原标题：一大早绕学校跑了21公里 这位送考爸爸太拼了

一大早绕学校跑了21公里这位送考爸爸真当拼

昨天最用心的是家长们，默默为参加高考的孩子加油

昨天高考首日，浙江32万余考生踏上考场。

一大早，杭州各考点前聚集了一大批前来陪考的家长和老师，有一位爸爸绕着学校跑步21公里助力孩子高考，有很多妈妈穿着旗袍寓意“旗开得胜”讨个彩头，还有穿上红色短衫的老师为考生加油，希望学生都能金榜题名。

除了家长和老师，交警、爱心车队、志愿者等，都各司其职，努力保障所有考生能够顺利进行考试。

昨天早上七点左右，杭州学军中学紫金港校区考点门口，一位身穿白色运动装、黑色运动鞋的男子吸引了钱报记者的注意。他微微喘着气，在学校门口停下，一边用毛巾擦汗，一边伸长了脖子向校园内张望。

他姓章，孩子在杭州学军中学紫金港校区读书，昨天参加高考。这是学军中学紫金港校区第一届学生参加高考。高考前一晚，高三学生都提前回了学校。

章先生放心不下，还是跑到学校门口看看。

“今天5点不到就起床了，5点16分走出家门，天刚亮就从家里出发，沿着余杭塘河一路跑过来，又绕着学校跑了一圈，跑步软件显示总共跑了21公里多，差不多是一个‘半马’的距离。”章先生笑着说。

章先生告诉记者，他练习跑步有一年时间了，以前一直是慢跑锻炼身体，从来没有跑过这么远。“今天是为了给孩子高考助力，头一次挑战这个距离，而且配速也不慢，跑完全程只用了不到两个小时。”

“儿子因为有鼻炎，不习惯教室里开空调，考试前四天，每天晚上都会回家睡，晚饭后我会陪他一起出去散步聊天。这些天陪着他，忽然觉得内心愧疚，孩子考前这段时间学得非常辛苦，我们做父母的却帮不上什么忙。而且因为忙工作，从小到大陪儿子的时间也不多，所以想在这个特殊时段为他做些什么。”章先生说。他沉默了一会儿，又说，想来想去，还是在高考这天早上用跑“半马”的方式，为儿子加油。

虽然儿子在学校里，并不知道老爸这番苦心。“我害怕和他说了之后会有压力，反而带来不好的影响。”章爸爸说。

章先生说：“跑过马拉松的人都知道，在长跑过程中会有一个非常艰难的阶段，非常想放弃。”昨天早上，他就有好几次十分强烈地想要放弃，但是想到儿子12年寒窗苦读，“而我只能用这种方式给他加油，只能默默地跑下去，给孩子传递力量。我愿意和他共同面对这人生中这个最重要的阶段。”

他压腿放松，在校门口整整待了半个多小时，即使知道可能看不到孩子，但这位爸爸仍然盼望着儿子会在校门口出现。“万一他进考场路过校门口，肯定会往外面看。”章先生说，哪怕给儿子一个鼓励的眼神，也是好的。

昨天中午，记者发现章先生又出现在校门口。因为是本校生，他的儿子在学校吃饭休息，并未回家。

“实在放心不下啊，中午草草扒了几口饭又来了。”他自嘲似地笑着说。

现场陪考的家长比别的考点要多些，一位妈妈跟记者说：“今年是学军中学紫金港校区学生参加的第一届高考，寄托着全校师生和家长的期望，所以压力不小。希望孩子们能在考场上发挥出正常水平，为以后的学弟学妹们做一个好榜样。”（本报记者 陈素萍 沈蒙和 本报通讯员 陈宏程 戴欣怡 姚琼 杨希林）

(责编：郝孟佳、熊旭)