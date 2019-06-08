2019高考文综全国Ⅱ卷历史试卷点评

2019高考文综全国Ⅱ卷历史试题依据《课程标准》和2019年《考试大纲》的要求，坚持“立德树人”，培养社会主义建设者和接班人导向，通过科学命题，突出体现家国情怀。在试题中凸显德智体美劳全面发展的理念，考查考生对人文精神和素养，突出考查考生独立思考和解决历史问题的能力。试题融入社会主义核心价值观，考查中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信与文化自信，还承担了引导学生适应时代发展要求，将历史知识与现实相结合，形成正确价值观念、必备品格等使命。与2018年相比，整体上试题延续了全国Ⅱ卷的风格，试卷结构相对稳定，但是也体现出向全国Ⅰ卷靠拢的变化趋势。

具体来看，今年历史学科的高考命题有以下特点：

一、坚持立德树人，发挥历史学科育人导向，凸显全面发展理念

坚持以“立德树人”为导向，以人类社会历史的发展演变和重大历史事件为主要载体，通过科学命题，创设新情景、新视角，引导考生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观，凸显德智体美劳全面发展的理念。注重结合学科知识与高中生认知水平，考查考生跨模块，跨学科整合不同能力和素养，展示综合人文素质与德智体美全面发展水平。如文科综合全国Ⅱ卷第26题以宋代诗歌为切入点，要求考生结合宋明理学的相关知识进行传统诗歌的鉴赏，将审美活动融入到试题的作答过程中，体味宋诗以理为诗的美学特点。

二、注重整体设计，试题结构稳中有变

试卷结构整体稳定，包含适度创新。在结构稳定的同时，显示出向全国Ⅰ卷灵活综合特点靠拢的趋势。考查的知识点涵盖了中外文明、现代化历程和影响人类历史发展的重大事件、重大制度、重大现象。如文科综合全国Ⅱ卷第42题，以历史时间轴为材料，要求考生对学者观点进行评述并表明自己的态度。试题通过开放式设问，引导考生联系所学知识，综合中外历史知识全面考量，最大限度发挥自身的优势和思维能力，反映出论证历史问题和独立提出观点的能力。

三、关注现实，注重价值引导，考查学科素养

发挥以史育人的积极导向作用，结合时代精神与社会主义核心价值观，关注历史对现实的资鉴，展示考生的正确价值观念和必备品格，有助于选拔出具有家国情怀、德才兼备、兼具历史使命感和社会责任感的学生。如文科综合全国Ⅱ卷第41题以中国的海关演变设计问题，考查历史知识与现实相关热点结合，考生需要说明历史现象，运用归纳、概括、比较等历史学科思维方法分析问题，展示考生的时空观念、历史理解、历史解释、史料实证等学科素养。再如文科综合全国Ⅱ卷第47题以第二次世界大战中国战区设计问题，将历史元素与政治、价值观、当代世界形势结合，引导学生认识世界历史发展规律，培养人类命运共同体意识。

综上，2019年高考全国Ⅰ卷历史题充分发挥了以史育人的积极导向作用，突出了高考的选拔功能和发挥引导高中历史教学、助推素质教育的作用。

对于2020年高考的复习备考，猿辅导高中历史教研中心也提出如下建议：

1、整合学科知识，构建中外贯通的学科框架体系。

2、提高获取和解读信息，描述和解释史实的能力。

3、提高阅读量，积累学科素养，培养学科思维能力和创新意识。

4、增强美学积淀与审美能力训练，关注人文素养的综合提升。

（猿辅导高中历史教研中心）

(责编：何淼、熊旭)