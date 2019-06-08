中外合作办学:从规模扩张转向质量提升

据教育部公布的数据显示，截至2019年4月，本科以上中外合作办学机构和项目共有838个，其中，中外合作机构65个，中外合作办学项目773个。这些机构和项目分布在全国28个省市。从地域来看，东部地区的中外合作办学机构和项目较多，占全国的47.13%，其中江苏省最多，共有95个中外办学机构和项目。

近年来，中外合作办学开始从规模扩张转向质量提升及内涵建设的新阶段，强调与世界一流大学或研究机构开展高水平中外合作办学。全国出现了一批国内高校与国际知名院校及研究机构开展的高水平合作办学项目，如浙江万里学院与英国诺丁汉大学合作建立的宁波诺丁汉大学，西安交通大学与英国利物浦大学合作建立的西交利物浦大学等。

同时，中外合作办学机构的生源质量不断提高。以宁波诺丁汉大学在浙江省的招生情况为例，据学校官网公开的2013-2018年招生信息显示，6年来其在浙江省的最低录取分数线均高于浙江省一本线，且差距逐渐扩大。2013年宁波诺丁汉大学在浙江省的文科最低录取分数线仅高于浙江省一本线6分，而2016年已扩大到了20分；理科在浙江省的最低录取分数线与浙江省一本线的分差也由2013年的19分扩大到了2016年的28分。2017年开始，浙江高考取消文理分科，实行分段录取，宁波诺丁汉大学2017年和2018年在浙江省的最低录取分数线分别高于当年浙江省一段分数线17分和18分。

《光明日报》（ 2019年06月08日 08版）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)