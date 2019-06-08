浙江今年32万余考生参加高考，严防各类高科技舞弊

6月6日，据浙江省教育考试院发布的官方消息显示，今年浙江32万余考生将分别在全省78个考区、364个考点和1.1万余个考场参加高考。

根据高考综合改革方案，浙江省统一高考科目采取“必考和选考”相结合模式，其中选考科目此前已经完成考试，本次统考仅剩语文、数学和外语三科；单独考试招生职业技能考试在年前已结束，本次仅剩语文、数学两科。其中，普通高考7日上午考语文、下午考数学，8日下午考外语；单独考试招生7日上午考语文、下午考数学。

浙江省教育考试院表示，已采取多种措施确保高考的公平公正。比如，全省高考试卷采取专车专人护送和全程监控，所有保密室等涉考场所同步远程连线监控、全视角监管，各地考点考场均实行标准化管理。全省各考点均配置视频监考室和视频监考员，考试期间通过网上巡查系统实时监察考场情况，并配备金属探测仪等“安检”工具，在考试时启用通信屏蔽和无线信号监测设备，对考点周边可疑信号进行巡回监测，严防各类高科技舞弊。

同时，该省在每个考场至少配备两名监考员，还设置有若干流动监考员和备用监考员应对特殊情况；监考员选聘严格实行培训后考核上岗，并实行直系亲属、任课教师、学科“三回避”制度；各监考员在考前随机抽签确定监考考场。所有考生准考证号和座位由省统一采用计算机随机编排。

据介绍，在高考前，浙江省及各市县逐级组织考前检查，针对高考各环节开展风险点排查，提出防范措施和应急预案，有关部门联合开展“净化涉考网络环境”、“打击销售作弊器材”、“净化考点周边环境”和“打击替考作弊”等4 个专项行动；高考期间，各级教育、公安、环保等部门在各考区指挥中心联合值班，统一调度；省、市、县将选派数百名巡视人员赴各考点全程蹲点巡视。

浙江省教育考试院明确指出，考生的手机、智能手表等通信工具严禁带入考场，否则不论使用与否均将被视为作弊。若有参与组织协助作弊、替考等严重行为的，除按作弊处理外，还将依法追究刑责。（中国青年报·中青在线记者 李剑平）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)