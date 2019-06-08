公安严厉打击“助考”行为 收缴作弊器材2000余件

原标题：高考前公安机关严厉打击“助考”违法犯罪活动 收缴各类无线考试作弊器材2000余件（套）

记者从教育部获悉，根据国家教育考试工作部际联席会议机制统一部署，2019年全国公安机关对利用互联网和高科技作弊器材实施的各类“助考”犯罪活动保持高压严打态势，在多项国家统一考试中连续破获刑事案件100余起，抓获一批犯罪嫌疑人，收缴各类无线考试作弊器材2000余件（套），依法打掉非法“助考”培训机构80余个。

据了解，近期，重庆、江苏公安机关分别侦破一起高考网上诈骗案，犯罪嫌疑人通过互联网向多名考生提供所谓“高考真题”，非法获利10余万元。天津公安机关联合教育考试部门，侦破一起组织考试作弊案，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人12名，扣缴一批涉案手机和假身份证等物品。山东临沂、潍坊、济南、菏泽和河北石家庄等地公安机关先后破获多起组织考试作弊案件，累计抓获犯罪嫌疑人50余名，扣缴大量无线考试作弊器材。此外，江苏、广东公安机关近期打掉多个无线考试作弊器材生产厂商，摧毁多个窃听窃照专用器材生产窝点。

公安机关提醒，在国家统一考试中组织考生舞弊、向考生提供试题答案、兜售无线考试作弊器材等行为，涉嫌组织考试作弊罪，非法出售、提供试题、答案罪，代替考试罪，非法生产、销售窃听、窃照专用器材罪，非法使用窃听、窃照专用器材罪，非法经营罪和扰乱无线电通讯管理秩序罪等罪名，严重危害国家统一考试安全，破坏社会公平正义和诚信体系，必将受到法律的严厉制裁。公安机关将进一步加大工作力度，依法严厉打击各类“助考”违法犯罪活动，切实维护2019年全国高考安全。（中国青年报·中青在线记者 樊未晨）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)