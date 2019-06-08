高水平大学更重视物理

新一轮高考改革赋予了学生更多的选择权，学生可以根据自己的意愿选择选考科目。浙沪考生中物理选考人数的下降引起了广泛关注。物理作为一门基础性学科，选考学生人数的下降对人才培养造成了一定的影响。教育部随后出台了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（试行）》，加强了高校对选考科目的要求，以引导更多学生选择物理。此外，浙江省和上海市都相继出台政策，建立选考科目保障机制。多种引导和保护措施相继出台，基本遏制了物理选考人数下降的趋势。

此前启动高考改革的6省市已公布了2020年高校招生专业选考科目要求。其中，要求必选物理的专业数量增长非常明显。以上海本地40所本科院校的2020年高校专业选科要求为例，共有558个专业涉及选考物理的要求，其中必须选择物理的专业有380个，而2017年必须选择物理的专业仅有65个。

基于物理在科学研究中的基础地位，高水平大学对于物理的重视程度往往更高，更加注重考生的物理基础。

九校联盟（C9）是我国首个顶尖大学间的高校联盟，中国科学院大学则是新兴的一所超级大学。分析“C9+1”高校2020年选考科目要求发现，这10所中国顶尖高校对物理都非常重视，要求选考物理的专业数量更多。

这10所高校中，有7所高校要求必选物理的专业占比超过了50%。其中，中国科学技术大学的全部专业均要求必选物理，中国科学院大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、浙江大学、清华大学、上海交通大学的这一比例分别为76.92%、74%、72.72%、72.2%、60%、51.16%。

而如果学生选考物理，可报考北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学院大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学这6所“C9+1”高校的全部专业。

《光明日报》（ 2019年06月08日 08版）

(责编：王子文(实习生)、熊旭)