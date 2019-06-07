原标题：重庆对高考考场拉网式巡查 多举措筑牢防护墙

7日，高考大幕拉开。重庆18.6万考生走进全市6273个考场，迎来首场考试。为强化督导巡查，高考期间，市教委、市教育考试院组织纪检监察干部、高校招办主任等98人，分赴各考区和考点进行督考巡考，实现督查全覆盖。

据介绍，今年高考全市6263个标准化考场均设在标准化考点内，已实现“三级联网”，配备无线信号屏蔽器、二代身份证识别仪、金属探测器等防高科技作弊设备，现代技术手段武装考点、监控考场、防范作弊实现了“全覆盖”。

在重庆市第一中学考场指挥中心，记者看到，几块大屏幕横在墙壁中间，电子监控系统对该考点的78个考场进行实时监控、全程录像，严防发生大规模或有组织的违纪舞弊事件。

考生入场时，严格身份识别，严防枪手替考，同时使用金属探测仪在视频监控下对其进行认真细致的检查，严防携带手机、照相、摄像、扫描等拍摄和接收设备进入考场，防范传递试题和答案实施作弊。

针对试题安全问题方面。对所有接触试题人员进行严格审查备案；加强安全保密制度的建设及执行，对试题存放场所严格检查和启用审批，各考点设立试题专用通道，对试题流转环节全程无缝衔接和监管，滴水不漏地坚决彻底消除保密隐患，杜绝任何失、泄密事件发生。

特别针对考试中风险最大的外语听力考试，各区县和考点从主机、备用设备、软件、操作等环节着手，反复进行演练，确保万无一失。

据悉，今年将加大对指令播报、听力播放设备检测和时钟调准等环节的监督检查和提醒力度，坚决防范提前打铃、科目错误等事件发生。抓好答题卡、试题等回收时的交叉清点、验收时的双方签字确认环节，确保无遗漏、无差误。（王嫚）

(责编：李依环、熊旭)