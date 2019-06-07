2019年高考语文试卷作文题分析

今年的高考作文在取材上，依然是立足于社会，立足于现实，考查考生对社会以及国家的关注。关注个人与国家时代的结合，同时又立足于青年的生活实际。比如，全国一卷，从现实生活取材，引导学生，关注社会当中，不尊重劳动以及轻视劳动社会现状。全国二卷，选取了在历史中较为重要的时间节点，要求学生们将自己置于宏大的历史背景之下，并结合自身情况来进行写作。由此我们也能看出一个趋势，历史事件不是课本中冷冰冰的文字记载，而是需要学生去了解那个时代和背景，并能有所感悟和思考，真正将国家的重大历史事件与学生个体相结合。

让我觉得印象深刻的命题是全国三卷，说的是一篇漫画作文，漫画当中的文字是，老师说毕业前最后一节课，你们再看看书，我再看看你们。这则材料在众多关注社会，关注国家的材料中，显得极为温情。然而我们从漫画的背后，看出来的，其实也不仅仅是老师对学生的一种不舍，或是简简单单的师生情，它引导考生关注身边最真实的情感，那些常常出现在我们身边的情感才是最容易被我们忽视的。

从今年的命题思路来看，全国一卷、三卷更贴近于学生生活。全国一卷引导学生关注劳动更贴近于现实生活，但其实背后是让学生看到在社会当中出现的轻视劳动以及不尊重劳动的社会现象。全国三卷漫画作文以离别为主题，引导学生关注师生感情。这样的作文题目，因为与现实生活较为贴近，所以人人都有话说，但是想要写出区分度，就需要有深刻的立意以及平时对生活的观察和思考。全国二卷和北京卷的“2019的色彩”的材料背景更为宏大。也符合现在的命题趋势。全国二卷将个人的看法和体会，融于时代背景之下，而这个时代可以是当下，也可以是历史和未来。北京卷则是对2019这个特殊年份的理解，写一篇记叙文。

在命题形式方面，呈现出较为稳定的情况。全国各套试卷，除北京卷以外，均为材料作文。但材料的形式呈现出一定的丰富性。如全国三卷是漫画类材料、天津卷上海卷江苏卷是哲理名言类材料。

在文体要求方面，全国卷更加丰富和灵活，在文体上有明确的任务指令。全国一卷要求写演讲稿，全国二卷则包含了信件，演讲稿，观后感等形式。那么，考生就可以综合议论，抒情，记叙等多种表达方式进行写作。这也符合近几年作文的考查趋势，2015年老陈小陈的故事，明确提出以信件形式进行写作、2017年给外国青年介绍中国、2018年给2035年的18岁青年介绍新世纪的中国，虽未直接要求写成信件形式，但是从命题角度看，信件文体是一个很好的选择。那么今年出现信件，演讲稿，观后感等众多文体形式，也就不奇怪了。而北京卷，依然延续了之前2选1的命题形式。在文体要求上，一篇议论文一篇记叙文。其他自主命题试卷，依然是文体不限。

来源：猿辅导高中语文教研中心

(责编：李依环、熊旭)