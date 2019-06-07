原标题：贵州省45.8万余人报名参加2019年高考

2019年高考6月7日正式开考。记者从贵州省招生考试院获悉，2019年高考贵州省报名考生总数458797人，比2018年增加17066人。其中，全国统考报名考生已有部分考生通过高职分类考试招生录取，实际参加考试人数346518人。

据悉，2019年贵州报名考生中，全国统考报名数390071人，比2018年增加9961人；中职毕业生报考分类招生人数58318人，比2018年增加8463人；五年制、三二分段考生数10408，比2018年减少1358人。

全国统考报名的390071名考生中：理工类考生225391人，文史类考生117878人，艺兼理考生6862人，艺兼文考生23309人，体兼理考生8287人，体兼文考生8344人；应届考生318649人，往届考生71422人 ；男生184603人，女生205468人。全国统考报名考生已有部分考生通过高职分类考试招生录取，实际参加考试人数346518人。

另外，2019年高考贵州9个市（州）及贵安新区均设考点，共有考点243个，考场11852个。

同时参加专升本考试的考生31328人，考点26个，考场1051个。

据介绍，为确保考试过程公平，贵州采取多项措施治理高考考风考纪。

在督考检查方面，贵州省招生委员会派出102个督考组分赴全省各地开展督考检查，包括12个巡视督考组、90个驻点督考组。巡视督考组对9个市（州）和贵安新区所辖区域考点开展流动巡视检查。驻点督考组赴贵州全省各县级考区开展驻点督查。贵州省招生委员会还要求各市（州）、县（市、区、特区）招生委员会强化监督管理，做好对本地考点的督考检查。

在视频监控方面，今年高考全部在标准化考点考场中进行，考试过程全程实时联网监控、录像。考试期间，各级招生考试机构通过标准化考点网络视频巡查系统检查各考点考场考试情况。

在考生入场检查方面，考生入场全部使用金属探测仪进行严格的安全检查，严防违禁物品进入考场；使用第二代身份证识别仪验证考生身份。考试过程所有考场全部安装启用手机信号屏蔽器。

在监考环节管理方面，贵州全省各地严格选拔监考人员，实行回避制度，严格开展监考培训和法纪警示教育。所有考点考场全部实行交叉监考，实行现场与视频同步监考。

在严防高科技舞弊方面，考试过程中，无线电管理部门将开展高科技舞弊监测、监控，公安部门将严厉打击组织作弊等涉考违法犯罪行为。（龙章榆）

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