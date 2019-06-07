原标题：高考首日恰逢端午节 湖北38.4万名学子今赴考场

“高粽”！高考首日恰逢端午节，下次巧遇要再等19年。今日，湖北省38.4万名（其中武汉市5.6万名）高三学子将赴考场。

据悉，今日的两门考试科目为语文、数学，明日上午为文科综合/理科综合，下午考外语。考生需注意入场时间，外语在开考前15分钟停止入场，其他科目开考15分钟后也停止入场。考生交卷出场时间不得早于每科目考试结束前30分钟，交卷出场后不得再进场续考，也不得离开考点；监考员清点回收试卷无误后，考点才能开启大门放行。考试结束20分钟左右，考生才能离开考点。

交警部门介绍，从今天起，全省303个高考考点周边道路受限行、禁行等管制措施影响，将可能出现短时拥堵。高考天气先晴后雨，请广大考生及时关注天气状况，提前安排出行。考试如遇交通拥堵，考生可出示准考证寻求帮助。

记者了解到，湖北省2019年普通高校招生政策与去年相比总体保持稳定，高考成绩仍将于6月23日向考生发放。高考成绩发布后，考生可在规定时间内通过县(市、区）考试机构有组织地申请成绩复核。教育部日前统一公布了教育部及全国31个省（区、市）教育行政部门和招生考试机构 2019年高考举报电话，欢迎考生、家长等及时反映线索。湖北省的举报电 话 ：027-68880226、68880280（截至6月15日）。（记者王进良）

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