北京市2019年高考语文微写作点评

【微写作(10分)】

从下面三个题目中任选一题，按要求写作。

①《呐喊》中哪一篇作品的结尾，令你印象深刻，给你带来启迪？要求：复述大致内容，陈述理由，150字左右。

②在《红岩》《平凡的世界》《老人与海》中，选择一位“内心强大”的人，写出其“内心强大”的表现。要求：写出人物姓名，150字左右。

③在《边城》《红楼梦》中，谁是“心清如水”的人？写一首诗或一段抒情文字赞美他(她)。要求：写出赞美对象的姓名和特点，不超过150字。

【点评】

今年微写作依然保持“三选一”形式，三道题均以《考试说明》所定名著阅读内容为依据，富有创意地命制出来。该题型已是第六次出现在北京高考语文试卷上，在彰显检测学科核心素养的基础上，既展现出不断焕发着的创新韧劲，又体现了保持试题连续性的稳定。这让考生既有选择自主权，也利于考生的心理稳定，利于考查学科关键能力，更体现出良好的人文关怀。

第一道题要求考生从《呐喊》中任选一篇作品印象深刻的结尾，带来的启迪？要求复述大致内容，陈述理由。题目的内容有选择性，《呐喊》的任何一篇均可，具有自主开放性；又加以适当的限制，必须是“结尾”，且要求复述大致内容，写出自己的启迪，又具有适度限制性。

第二道题要求考生在《红岩》《平凡的世界》《老人与海》中选择一个“内心强大”的人，写出其“内心强大”的表现。较之第一题，提供了三部作品，选择的空间更大；而不同的考生在选择人物以及挖掘人物“内心”的深度方面，自然千差万别，也就很好地考查出不同考生的能力水准，利于人才的选拔。

第三道题，要求考生从《边城》《红楼梦》中，选则一位“心清如水”的人，然后写一首诗或抒情文字予以赞美。如果说前两个题目侧重对考生理性思考力度的检测，那么这一题则旨在检测考生的感性才情，以及对经典文学作品的审美情感的细腻把握与品味。两类能力的考查，相得益彰。

“微写作”，具体而微，是一种适应现代社会生活的写作形式，而又与名著阅读紧密结合，同时兼顾了考生阅读素养的检测与助推。三道试题巧妙设置了真实的阅读与言说的情境，让不同层次的考生都有话可说，既不难为考生，又很好地解决了名著阅读考题向来难以检测考生是否“真读”的问题。从表达方式上看，可记叙，可议论，可抒情，丰富多彩，立足于语文学科特色的彰显，立足于语文学科命题学术品位的坚守，利于人才的有效选拔，具良好的学科教育教学导向作用。这实在是是全国高考命题文化中的一道独特风景，是北京高考语文试题命制的一种成功经验，也是对国家学科考试测评教育工作的重要贡献。

（北京教育学院丰台分院管然荣，特级教师，正高级教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)