原标题：河南132所高校新增474个本专科 新增专业从今年开始招生

6月5日，河南省教育厅给考生送来好消息，公布河南省2019年高等学校新增专业名单，为河南考生填报志愿提供更多选择。

据悉，今年，全省132所高校增设474个本专科专业，其中，45所高等学校增设141个本科专业，87所高等学校增设333个高职高专专业。新增专业可从今年开始招生。

根据教育部《关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》《关于公布2019年高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知》，郑州大学等45所高等学校增设“遥感科学与技术”等141个本科专业；河南职业技术学院等87所高等学校增设“虚拟现实应用技术”等333个高职高专专业。

河南省教育厅明确，本次公布新增设的专业可自2019年开始招生，纳入高等教育事业发展规划，各校要切实加大新增专业的建设力度，保证教育教学质量。

从专业学位授予门类看，此次我省新增本科专业以理工科类为主，同时也涉及管理类、教育类、文学类、艺术类、法学类等。梳理名单，数据科学与大数据技术专业成为最大亮点，河南理工大学、中原工学院、河南农业大学、黄淮学院、南阳师范学院、安阳工学院、河南大学民生学院、信阳学院、商丘学院、河南牧业经济学院、信阳农林学院、河南工学院、河南财政金融学院、中原工学院信息商务学院等14所院校均增设有该专业。（樊雪婧）

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