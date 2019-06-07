高考前身份证丢了咋办？浙江丽水开启补办“绿色通道”

原标题：高考前身份证丢了咋办？丽水为考生开启补办“绿色通道”

每年6月，“考试季”来临。十余载寒窗苦读，终到人生第一个重要的岔路口。然而，却有不少考生为了一件事犯了愁——身份证丢了。

“你好，我是丽水中学的学生，马上就要高考了，但是我身份证丢了，来办理身份证，不知道来不来得及？”近日，一名何姓考生在朋友的陪同下，心急火燎地赶到景宁畲族自治县行政审批中心，来到公安办事窗口咨询。

“有‘绿色通道’可以快速办理身份证，来得及的，不用担心。”接过考生递来的办证材料，窗口工作人员林淑芳一边安慰考生，一边迅速办理相关手续，联系丽水市公安局人口服务管理支队进行审核，为其申请“绿色通道”。

30分钟后，市、县工作人员便完成材料交换、签字盖章等一系列手续，向省公安厅提交办证申请，等到制证中心对制证数据进行调度，便能开始身份证制作的最后一步流程。次日，这名何姓考生的身份证便能制作完成，并将通过EMS送到考生手中。

“只要带了户口本、驾驶证等相关办证材料，我们就会第一时间为其提供补办身份证的服务。”林淑芳介绍。最近几天，窗口已为好几位丢失身份证的同学申请了“绿色通道”，解决了考生的燃眉之急。

“既省去了复杂的注册流程，也不需要提供多余的证明材料。有些考生不在当地就读，往返一趟并不容易，我们尽可能地减少学生消耗在路上的时间，真正做到了一路绿灯，畅通无阻。”丽水市公安局人口服务管理支队政委徐丽娟说。

同时，结合实际，丽水市公安局在全市推出预约、延时、错时等服务方式，随时受理考生办证业务，满足考生办证需求。此外，莲都、景宁等地公安窗口“智慧眼”人脸识别系统已经上线，考生在未携带相关材料的情况下，只要通过识别仍然可以办理申领手续。

“我们将严格审核把关考生居民身份证‘绿色通道’的适用对象和条件，防止滥用乱用，并建立健全‘绿色通道’信息审核报送机制，逐级上报符合办理条件的申请人基本信息，进行快速审核。”徐丽娟表示。

据统计，截至目前，丽水市公安局已为280名考生开启身份证申领“绿色通道”。（周安安 ）

(责编：李依环、熊旭)