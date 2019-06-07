“你高考，我护航！”我们在考场外为考生加油！

原标题：“你高考，我护航！”考场外的我们一起为考生加油！

6月7日，17.8万黑龙江学子奔赴考场，人民网黑龙江频道对多个考点进行现场采访。场外的教师加油团统一着装，为莘莘学子们加油鼓劲；家长等候区内，送考家长们用期待的眼神护送考生走进考场；安防人员、医疗人员、后勤部门等都已到岗，为高考保驾护航。

人数：20.4万黑龙江考生报名2019高考

2019年，全省普通高考报名共计20.4万人，比去年增加1.2万人，除高职单招已提前录取2.6万人外，实际参加高考17.8万人。全省共设考区107个、考点207个、考场6236个、考试用楼259栋，选调监考、巡考等工作人员近3万人。

根据黑龙江省招生考试院此前发布的时间安排，具体科目考试时间安排为：6月7日9:00至11:30语文/汉语；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语。6月9日9:00至11:30 朝鲜语文/蒙古语文。

据悉，黑龙江高考语文、数学（文、理）、外语满分各为150分，文科综合、理科综合满分各为300分。外语听力考试成绩不计入总分，提供给院校作为录取参考，外语科试卷仍分为听力和笔试两部分，听力分值为30分，笔试分值为120分，考生笔试成绩（满分120分）×1.25后的成绩作为考生高考外语科成绩（满分150分），计入总分。此外，黑龙江省高考英语、俄语、日语科目进行听力考试。听力考试安排在外语考试开始时进行。报考外语专业的考生，须参加外语口试。外语口试由各市（行署）招考办组织实施。

纪律：建立考试组织责任制 严抓考风考纪

每年高考，严肃考风考纪、保障高考安全都是高考工作的重点内容。

黑龙江省共设考区107个、考点207个、考场6236个、考试用楼259栋，选调监考、巡考等工作人员近3万人。

据了解，2019年黑龙江省建立了考风考纪约谈制、考场监考清单制、考试组织责任制，各考点继续实行异校交叉配备、考前随机抽派形式监考。省委教育工委、省教育厅全体机关干部取消端午节休假，所有厅领导参加地市包片巡视工作，抽调274名省级巡视员对所有高考考点实行派驻巡视。同时，省纪委监委驻教育厅纪检监察组将派出多个工作组，开展机动巡视工作。市、县级巡视工作责任落实到考场，严抓考风考纪。

保障：多项便利措施为高考“保驾护航”

由于今年高考恰逢端午节，黑龙江省招考院已联合8家主流媒体向全省人民发出倡议：节日期间尽量少开车、不开车，错峰出行，为高考让路。考试期间，各考区将为考生提供医疗、安保等服务，公安、环保等部门24小时监管考点周边环境，防噪音、防干扰、防停电，努力为全体考生创造良好的应考环境。

在交通保障方面，为确保高考期间道路安全、有序、畅通，黑龙江省交警全员停休、全警上路，通过各种有效举措全力保障高考顺利进行。其中，各辖区大队在高考来临前，为了做好一校一勤务安排，已根据考点周边交通的实际情况，提前组织辖区中队踏查现场，最大限度保障考试期间警力部署的优化、细致，进而更好地开展对门前及周边道路的交通疏导工作，并将在高考期间结合小长假出行特点，重点加强对校园周边的主干街路、商圈区域的行车、停车秩序管控，保障考生及时参考。

天气：高考期间全省气温较低

今年高考期间（6月7-9日），全省气温较低，各地以阵雨或雷阵雨天气为主。7日东南部地区可能出现短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

具体天气预报：

7日：全省有阵雨或雷阵雨。最高气温黑河、伊春为20～22℃，其它地区23～26℃；最低气温大兴安岭、黑河、伊春8～10℃，其它地区12～15℃。

8日：全省有阵雨或雷阵雨。最高气温全省大部为19～22℃；最低气温大兴安岭、伊春7～9℃，其它地区10～12℃。

9日：大兴安岭、齐齐哈尔、大庆多云，其它地区有阵雨或雷阵雨。最高气温西部地区为20～23℃，其它地区17～19℃；最低气温全省大部9～12℃。

气象部门提醒：广大考生、家长应及时关注天气变化，防范短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气可能带来的不利影响，合理安全出行时间。（方圆、焦洋）

(责编：李依环、熊旭)