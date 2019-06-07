原标题：“黑科技”护航高考 有考点现场1分钟办临时身份证明

警用巡逻安保机器人投入使用

考生可以在考点现场办理临时身份证明。

无人机护航高考

昨日，记者从广州天河警方获悉，今年首次在华南师范大学附属中学考点，推出现场为考生办理临时身份证明的试点，通过移动警务终端现场核验身份，确认无误后当场打印办理临时身份证明，整个过程仅需1分钟。与此同时，无人机、巡逻机器人、智能执法记录仪等“黑科技”倾巢而出，为高考保驾护航。

将服务窗口开到高考考场门口

昨日下午，在华南师范大学附属中学考点，一名考生前来看考点，到了考场门口才发现既没有带准考证，也没有带身份证，一时无法进入考场“踩点”，显得十分焦急。这时，在考场门口的高考便民服务点民警立即拿出移动警务终端，对其进行身份查询核验，几秒钟后，核验结果确认无误，民警当场打印出盖好章的一份纸质文件，即临时身份证明，整个过程不到1分钟。凭此临时身份证明，考生即可进入考场。

往年高考前考生丢失身份证的情况时有发生。对考生来说，这是十分着急上火的事。关键时刻，怎么办？今年，天河警方针对高考考生遗失或忘带身份证的情况，在华南师范大学附属中学考点推出现场为考生办理临时身份证明的试点，将服务窗口开到了高考考场的门口。如遇上考生遗失或忘带身份证件的情况，考生可在考点现场向民警求助。民警登录平台，现场查询核准人员身份，确认无误后当场打印办理临时身份证明，整个补办身份证明过程仅需1分钟。据悉，天河区共有6个考点，除了试点的华附考点外，其他考点的可以在现场核验身份后，把资料传回就近的派出所，办好后派出所再马上将临时身份证明送到考场，不用考生来回奔波，确保其顺利参考。

萌萌的机器人正式上岗

据介绍，为全力保障考生、家长和考务人员等涉考人群的安全，天河警方利用4G智能执法仪进行精准盘查，利用警务实战平台、社区警务APP等平台，及时预警和清查，将各种危险因素排除在外，形成全覆盖、立体化的高考安保体系。

高考期间，飞手操控无人机高空远距离地对考场周边进行监控，观察治安、交通、人流等情况，将高清视频实时传回现场指挥部。同时，在天河区重点区域架设无人机侦测设备和反制设备，及时发现并驱离扰乱高考的“黑飞”无人机。

护航队伍中，萌萌的机器人也正式上岗。它们搭载智能AI摄像头和移动警务功能，在考场周边巡逻防控，及时发现不法分子并通知周边警力。除了无人机、机器人，本次护航高考安保中，执勤民警还使用4G智能执法记录仪在考场入口开展精准盘查，实时将考场周边画面传回指挥部，如遇上嫌疑人执法记录仪会自动报警，提醒民警盘查。（记者 李栋 通讯员 娄敏 张毅涛）

(责编：郝孟佳、熊旭)