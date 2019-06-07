原标题：南京2.3万余名考生看考场 老师发“红包” 祝福学生

南大附中的考生收到老师的红包。

6月6日下午四点，南京市2.3万余名高考考生提前踩点高考考场。记者来到南京市金陵中学考点进行探访。考点在考场设置、监考人员配备等各个方面均已做好准备，确保考试平稳有序进行。

“我的座位在考场倒数第二个，卫生间离得也蛮近的。”来自南京市宁海中学的许同学和好朋友结伴来看考场。她告诉记者，看完考场也就定心了。“今晚准备看书到最后一刻！”说完，许同学自己都笑了。

来自南大附中的赵子瑄向记者展示了自己的文具袋，除了准考证、身份证和文具，还有一个“红包”。“红包是老师给我们发的，里面有5元钱，纸币是紫色的，红包是红色的，寓意大红大紫，为我们带来好运和希望。”赵子瑄认为，这份祝福包含了老师的厚爱，这让同学们非常感动，同时感觉放松了许多，能够信心满满地上考场。采访中，很多同学表示，越是临近考试，就越要保持一颗平常心。来自十二中的孙同学说，“我希望晚餐能清淡一点，不要太特殊，跟平时一样最好。”

记者从南京市教育招生考试院获悉，南京市2019年高考报名总人数为25017人，除去报名只参加单招考试提前录取的考生，实际共有23169名考生参加考场编排，南京市12个区共设28个考点，825个考场。

金陵中学考点总共有1000余名考生。学校在考场门口，走廊，卫生间等关键地点均安排了引导人员，为考生提供指引。此外，还有一系列的人性化措施。比如，工作人员考前一个个检查课桌的平整性，调节座位之间的距离，如果考试时天气闷热，将提前打开空调为教室降温。针对一些有听力障碍的学生，学校特意把考场座位调整成“5乘6”的排布，让特殊考生尽量坐在更适合的位置。（记者 李晨 摄影 刘莉）

(责编：郝孟佳、熊旭)