相信未来——致2019高考生

亲爱的孩子，迎着初升的朝阳，你将与来自五湖四海的千万名考生一道，走进考场去作答这份不凡的考卷。此刻，我给你加油，为你祝福。我知道，你满怀憧憬，因为未来人生的长卷正徐徐铺展；我也知道，你心怀紧张，因为要踏上一个没有硝烟的“战场”。

在“一考定终身”的年代，“知识改变命运”被浓缩成了“高考改变命运”，这句话被说了许多年，以至于“高考”近乎“命运”的代名词。然而，仅凭一场考试便定义人生的时代已渐行渐远。真正能够改变命运的，不是一场考试、几张试卷，而永远是眼里有希望、心中有未来。因此，我更愿意把这场考试看作你解锁人生的成人礼，我对你最真诚的寄语就是相信未来，希望礼成之际，能从你的目光中读到自信与笃定。

相信未来，就是相信不屈不挠的努力。人生路有千万条，但唯有昂起头、迈开步，下一站才会更精彩。不妨列举出你心目中的成功者，他可以是科技巨擘、商界巨子，抑或体坛健儿、演艺明星，试着探寻一下他们成功的秘籍，恐怕写满了奋斗、努力、拼搏。是的，唯有将明天的希望付诸今天的努力，汗水酿成的甘露才会在下一站等你。

目送你步入考场的岂止是父母期许的眼神，更是斯土斯民对下一代人的瞩望。离开父母羽翼庇护单飞的你，是成为搏击风雷雨电的海燕，还是躲藏在悬崖底下的企鹅，一切都在一念之间——人生之路绝非彩虹铺就，理想之舟难免遇到惊涛骇浪，你有没有向困难进军的勇气？

今天，年轻的你，寄托着家庭的希望；年轻的你们，肩负着国家的未来。坐在考场的你，要用十余年负笈的心血完成学业的答卷；走出考场的你，将用青春的热情去书写时代的答卷——以理想信念为笔、以汗水热血为墨、以祖国山河为纸，尽情挥洒吧！你怎样，未来就怎样。

再过二三十年，当未来已来，回望2019年的夏天，希望你能由衷地说：那场大考教会了我——相信未来。（新华社记者）

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