北京：最后一批文理分科考生今天高考 设89个考点1790个考场 

原标题：本市最后一批文理分科考生今天高考

全国高考于今天正式拉开帷幕。北京青年报记者昨天从市教育考试院获悉 ，本市高考的各项准备工作已基本就绪，试卷已安全运达各考区。

据悉，今年本市共有59209人报名参加高考。全市共设17个考区，设置89个考点，1790个考场，其中统考85个考点，1762个考场；单考16个考点，28个考场。市教育考试院相关负责人介绍，今年，本市在教育部提出“全力确保考前无试题试卷泄露，考中无大面积、有组织的舞弊，考后无大范围评卷录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”的要求基础上，提出更高要求，做到“态度上零容忍、思想上零懈怠、工作上零差错”，确保高考万无一失，实现“平安高考”目标。

试卷已经安全运达各考区

该相关负责人表示，本市建立健全组织机构，加强对命题入闱人员资格审查和安全保密教育；采用全程入闱方式，由武警战士负责入闱场所的安保工作；加强命题过程的质量监控，精心设计命题方案，贯彻大纲要求，确保命题质量，体现北京特色。目前，高考命题和试卷印制工作已经完成，试卷已经安全运达各考区。

同时，本市聚焦关键环节，强化内部管理。加强考场编排管理，严格按照相关要求进行考点信息维护及考场编排。

在试卷印制管理环节，安排处级干部带队入闱监印，对试卷监印等涉密人员进行资格审查，政审建档，签订《保密承诺书》。

在试卷流转环节，考试院领导参与试卷运送，从印厂到考区、从考区到考点全程公安护卫，全程进行GPS定位和移动视频监控，派联络员到各考区监督试卷运送、交接工作。

监考人员须通过专用通道携试卷进考场

该负责人还介绍，试卷到达考区后清点入库及分发试卷进行全方位、无死角监控录像。

保密室24小时值守并实行监控录像6小时回放制度；从考务办公室到考场设立“封闭式”专用通道。开考前监考人员必须通过专用通道携带试卷直接进入考场，考试结束后监考人员必须通过专用通道携带整理好的考生答卷从考场直达考务办公室，全程在考试工作人员视野范围内等。

在考试组织实施环节，对监考员和考生进行违禁物品（如手机、照相、摄像、扫描等设备）检查；监督、校准时间及司铃。每科开考和结束前，考点安排一名副主考在司铃控制室进行监督。考点监控室除系统管理员外还须有副主考、视频监考员各一人专门值守，实时巡查考试实施情况。

此外，对考务人员坚持全员四级培训，重点抓好考区对考点、考点对监考员的培训。逐级、全员签订考试安全和考风考纪责任书，切实增强考务工作人员法律意识、责任意识，提高考务工作管理水平和处理突发事件的能力。

据悉，考前，试卷运到考区后，通过夜查、电话查岗、电子巡查等方式检查各考区试卷保管情况。考试期间，一方面通过远程电子巡查系统，另一方面组成巡视队伍，对各考区考试实施情况进行巡查。

部门联动制定高考安全保障方案

本市还采取部门协调联动，巩固考试环境综合整治成果。各局际联席会议成员单位根据各自监管职责，都分别制定了高考安全保障方案。

市交管局制定高考道路交通秩序维护管理工作方案，负责制定发布高考期间的交通管理措施，引导公众出行；对考点周边交通秩序进行清理整治，为试卷运送车辆制发“高考通行证”，确保顺利通行；接受考生及家长求助，为考生参加考试提供交通便利。市国家保密局加强对命题、试卷交接、运送、接收、保管、分发、阅卷等环节的安全保密检查力度，全方位跟踪，全过程监督，确保不留死角。市无线电管理局积极参与“打击销售作弊器材”、“净化考点周边环境”专项行动；制定专门工作方案，严密监测考试过程中考场周边的电磁环境，严格防范无线电作弊。市市场监督管理局组织开展规范考点周边经营秩序和打击销售作弊器材专项行动等。

文/本报记者 武文娟

探访

教室内钟表全部摘除 与高考无关的字迹均被遮挡

老师查“考务” 考场贴“封条”

今天，北京5万余名考生将迎来2019年高考，昨天下午北京89个考点校都已完成布置，正式封闭考场，迎接高考。北京青年报记者从海淀多所考点校了解到，今年安全保密工作升级，除了将试卷保密室的保密员增配至6名之外，考务纪律要求也极为严格。昨天监考老师先于考生接受了一场针对考务的“大考”，并对考场反复进行检查，确认所有细节万无一失。

360度无死角监控试卷

昨天下午2点多，北青报记者在北京理工附中看到，全校21个考场教室桌椅都已按照“前后80cm，第一排距离讲台50cm间距”的规定要求码放整齐，并将准考证在各桌右上角整齐张贴完毕，监控室二十多台监控设备已全部启用，广播室里的试音调配也已完成，考务室按照要求在每一排桌面上都整齐码放“考试袋”等规定物品……海淀区政府教育督导室主任乔键，也逐一对学校的试卷保密室、监控系统、广播室、考场等布置做最后的检查。下午3点左右，海淀18个考点校的每一间考场都贴上了由北京教育考试院监制的“考场封条”，正式封场。

据北京理工附中相关负责老师介绍，今年高考的保密度再升级，考点一共配备了6名保密员，除了和往年一样，其中两位保密员负责押送试卷，两位坚守考务保密室之外，今年还特地再增配两位备用保密员，要求随时待命。“我们一位保密员是计算机领域的教师，因为今年海淀试卷押送过程增加了视频监控，押送车上有车载摄像头，试卷到达时两位留守的保密员还要看监控视频，确认试卷情况。”

据了解，今年海淀区在全市率先建设并启用智能试卷保密室，在原有只跟踪试卷运送轨迹的基础上，增加了360度无死角视频监控，可实时远程监控开往18个考点校的18辆车及车上18个考点校试卷箱状况，实现试卷运送全过程的运行轨迹和视频信号实时录制监控。

黑板上文字按考务要求“一字不差”

北青报记者观察到，每一间考场教室的黑板上，都统一写有“考试科目名称、考试时间_至_、试题共_页共_大题、答题卡共_张”这几个字。据北京理工附中考务组老师介绍，这些文字都是严格按照考务要求写下来的，“必须一字不差，多一个字不行，少一个字也不行。”

据该老师介绍，这些黑板上还待填空的地方，包括“考试时间_至_”“试题共_页共_大题”“答题卡共_张”，必须由监考老师领到试卷，拆开试卷袋后，现场向考生们清点完整，并现场填写，以提醒考生。除此之外，为了进一步保障学生不会落涂答题卡，学校广播也将在开考前对本科目的答题卡页数等信息进行播报提醒。

“我们负责广播的老师，已经有多年高考‘播音’经历，对于这些信息提示播报的语速、语感都是非常标准的。”北京理工附中相关负责老师介绍。昨天，这位高考“播报员”老师，又进行了三遍的考前试播，确保各考场教室的收听效果。

监考老师提前“考试”熟悉考务

昨天上午，各考点对考场进行最后的布置和检查，包括所有与高考无关的字迹、图案是否已遮挡，各考场教室的钟表是否已全部摘除，照明设备是否达标等，还对所有考务人员进行最后的培训。

不仅仅是长达三小时左右的培训，昨天北京理工附中还对全部考务人员进行了一次答题大考，所有人员要求现场完成“2019年高考考务培训试题”，试题内容涉及考务方方面面的内容，如“监考员在考试期间要阻止佩戴（）证的人员进入考场？A.巡视员B.工作人员 C.联络员”“答题卡袋密封签（）张？A.二 B.三 C.四”“第一科为开考前（）分钟，副监考员组织本考场考生入场，监考员检查考生准考证和身份证”等细节问题。

所有考务人员答完题，学校还按照标准答案给考务老师进行“大判卷”，以检测大家对于各项考务“知识点”的熟悉程度。在北京理工附中的考务室中，还备有一套iPad设备，设备可联结监控室画面，考试期间相关考务人员可通过这套iPad登录“海淀国家教育考试教务指挥平台”，监测到每一间考场的监考人员及考生情况是否正常。文/本报记者 林艳

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对很多高考考生来说，高考结束后并不意味着放松的开始，而是另一轮比拼的开始——高校自主招生。多数高校2019年自主招生的初试（笔试）将从6月10日开始。北京青年报记者了解到，今年初教育部为今年自主招生定下“十严格”的规矩后，高校自主招生的“门槛”普遍有所提高，使得今年多数高校自主招生报名人数、初审合格人数都有大幅减少。

教育部“十严格”推动自主招生缩减规模

今年初，教育部印发《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，对今年自主招生提出了“十严格”的要求。随后各大高校陆续公布的自主招生简章也都响应了教育部的要求。

按照教育部的文件要求，今年自主招生主要有三方面变化。一是报名门槛大幅提高，教育部要求高校不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛（活动）等作为报考条件和初审通过依据，对拟认可的赛事证书，要以权威性高、公信力强的学科竞赛为主。因此，多数高校把往年报考条件中的“论文及省级学科竞赛三等奖以上”，变成了今年的“五大学科全国联赛省级一等奖及以上”，仅此一项就把很多考生挡在了报考的门槛之外。二是适度压缩招生名额，多数高校今年的自主招生计划名额比去年减少了10%-40%。三是降分录取优惠幅度降低，大多数高校今年给考生的最大降分幅度从近年的“降至当地一本线录取”变成“降20分录取”。

在这样的政策背景下，今年大多数高校，尤其是以“985高校”为主体的名校，自主招生报名人数都大幅减少，有的甚至比去年减少1万人以上，报名人数只有去年的三分之一。

高校初审合格人数大幅减少

自主招生报名人数减少，报名考生经过各大高校的审核后，通过审核取得自主招生资格的考生更少。截至6月5日，清华大学今年有612人通过初审（指全国通过该校初审人数，以下相同），而去年是1172人，减少了近一半；北京大学1345人通过初审，比去年减少22%；北京航空航天大学972人通过初审，比去年减少15.4%；中国政法大学644人通过初审，比去年减少9.4%。外地名校的降幅也很大：上海交通大学1204人通过初审，比去年减少22%；武汉大学716人通过初审，比去年减少83%。

部分高校今年通过初审的人数不到百人，甚至是个位数，比如，北京林业大学、中南财经政法大学都只有5人通过初审，比去年的降幅超过99%。

虽然初审合格人数大幅减少，但北青报记者注意到，获得清华、北大等名校自主招生资格的考生仍然来自往年名单上常见的几所高中。北京的高中包括人大附中、北大附中、清华附中、四中、北师大附属实验中学、十一学校、汇文中学等。

部分考生转向综合评价招生

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至于综合评价招生，由于阳光高考平台目前没有公示初审合格名单，但据了解，今年有部分原本属意自主招生的考生已经转向了清华的“领军计划”、北大的“博雅计划”等。

文/本报记者 雷嘉

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(责编：冯粒、袁勃)